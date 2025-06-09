Жительницу Москвы задержали за кражу книги и алкоголя в подмосковном магазине
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, которая попыталась похитить товары из гипермаркета в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Росгвардейцы получили сигнал о срабатывании кнопки тревоги в магазине. Прибыв по указанному адресу, они выяснили, что одна из покупательниц в торговом зале переобулась в новые кроссовки, положила в свой рюкзак бутылку алкоголя и книгу, а на кассе заявила, что товары слишком дорого стоят. И пошла на выход, не заплатив. Сумма ущерба составила около 3 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали женщину и доставили её в отделение полиции. Оказалось, что это 34-летняя жительница Москвы. По факту происшествия проводится проверка.