Подмосковные росгвардейцы задержали женщину, убившую свою пятилетнюю дочь
Сотрудники вневедомственной охраны задержали 40-летнюю жительницу Воскресенка, которая подозревается в убийстве своей пятилетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Правоохранители получили сообщение об убийстве ребёнка в одной из квартир дома на Рабочей улице. Прибывшие по вызову росгвардейцы обнаружили в квартире тело пятилетней девочки со следами насильственной смерти. В преступлении созналась мать ребёнка», — говорится в сообщении.Женщину задержали и передали следователям. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
По данным областной прокуратуры, преступление было совершено утром в воскресенье, 8 июня. Женщина сначала задушила дочь поясом от халата, а потом утопила в ванной.