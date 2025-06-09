Подмосковные росгвардейцы задержали женщину, убившую свою пятилетнюю дочь

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 40-летнюю жительницу Воскресенка, которая подозревается в убийстве своей пятилетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



«Правоохранители получили сообщение об убийстве ребёнка в одной из квартир дома на Рабочей улице. Прибывшие по вызову росгвардейцы обнаружили в квартире тело пятилетней девочки со следами насильственной смерти. В преступлении созналась мать ребёнка», — говорится в сообщении.
Женщину задержали и передали следователям. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

По данным областной прокуратуры, преступление было совершено утром в воскресенье, 8 июня. Женщина сначала задушила дочь поясом от халата, а потом утопила в ванной.
Лев Каштанов

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