В Йеллоустоуне произошло мощнейшее извержение – видео

Фото: iStock/Riishede
В национальном парке Йеллоустоун в США произошло мощнейшее извержение гейзера. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Отмечается, что в результате геотермального взрыва, который повредил пешеходную дорожку, пришлось закрыть зону происшествия.
Посетители публикуют в соцсетях видео, на которых виден огромный водяной столб, вырывающийся из-под земли.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее произошло мощнейшее извержение вулкана в Исландии. В регионе происшествия был введён режим ЧС. Поскольку извержение было трещинного типа, негативных последствий планетарного масштаба ожидать не следует.
Читайте также:
Археологи раскопали город Геркуланум, уничтоженный вулканом 2000 лет назад
Тонны раскалённой лавы накрыли старейший город Исландии Гриндавик - видео
Вулканолог Плечев прокомментировал извержение вулкана в Исландии
Посетители публикуют в соцсетях видео, на которых виден огромный водяной столб, вырывающийся из-под земли.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее произошло мощнейшее извержение вулкана в Исландии. В регионе происшествия был введён режим ЧС. Поскольку извержение было трещинного типа, негативных последствий планетарного масштаба ожидать не следует.
Читайте также:
Археологи раскопали город Геркуланум, уничтоженный вулканом 2000 лет назад
Тонны раскалённой лавы накрыли старейший город Исландии Гриндавик - видео
Вулканолог Плечев прокомментировал извержение вулкана в Исландии
Анастасия Чинкова