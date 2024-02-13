Вулканолог Плечев прокомментировал извержение вулкана в Исландии

Фото: istockphoto.com/Gianfranco Vivi
Вулканолог, доктор геолого-минералогических наук, Павел Плечев заявил, что случившееся второй раз за год извержение вулкана на полуострове Рейкьянес не носит планетарного масштаба и не является чем-то страшным.
Он объяснил, что такое извержение было трещинного типа.
Он добавил, что упомянутая выше трещина проходит по поселку Гриндавик, поэтому лава может вылиться на поселок.
По его словам, вулканы в этой местности извергались на протяжении многих тысяч лет, однако в последнее столетие количество таких явлений заметно сократилось.
Ранее уже сообщалось, что извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик.
Читайте также:
Европейский город может повторить судьбу древнеримских Помпей
Тонны раскалённой лавы накрыли старейший город Исландии Гриндавик – видео
На юге Исландии из-за извержения вулкана у города Гриндавик объявили режим ЧС
«Во время извержения трещинного типа лава образуется в трещинах и начинает вытекать в две стороны. Находиться в непосредственной близости не очень комфортно, но какого-то планетарного масштаба это не имеет», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Плечев.
По его словам, вулканы в этой местности извергались на протяжении многих тысяч лет, однако в последнее столетие количество таких явлений заметно сократилось.
Ранее уже сообщалось, что извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик.
Читайте также:
Европейский город может повторить судьбу древнеримских Помпей
Тонны раскалённой лавы накрыли старейший город Исландии Гриндавик – видео
На юге Исландии из-за извержения вулкана у города Гриндавик объявили режим ЧС
Мелисса Тимофеева