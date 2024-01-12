Йеменские повстанцы-хуситы объявили о мобилизации

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Йеменские повстанцы-хуситы объявили всеобщую мобилизацию, сообщают 12 января «Известия» со ссылкой на местные СМИ. Президент Йемена маршал Махди аль-Машат заявил о том, что вооружённые силы Йемена были приведены в боевую готовность заранее. Лидер хуситов также запросил визит в Эр-Рияд, чтобы просить у властей Саудовской Аравии посредничества в диалоге с Вашингтоном
«В случае любого акта агрессии против Йемена, мы нанесем удары по всем американским военным базам в регионе», — подчеркнул высокопоставленный генерал йеменских ВС Абдуссалам аль-Джахаф..Иран заявил, что нападение на Йемен станет для США большой ошибкой. Корпус Стражей исламской революции сообщил, что его силы находятся в состоянии боевой готовности. Иракское сопротивление пообещало, что в случае любого нападения на Йемен они нанесут удар по американским военным базам всеми доступными силами.
Ранее журналист The Times Стивен Суинфорд сообщил в соцсети Х, что США и Великобритания в ночь с 11 на 12 января нанесут воздушные удары по военным объектам движения «Ансар Аллах» в Йемене. В публикации говорится, что британский премьер-министр Риши Сунак уведомил членов кабмина о «неизбежном военном вмешательстве сегодня вечером».
Хуситы после обострения конфликта в секторе Газа заявили, что, пока операция в палестинском анклаве не прекратится, они намерены наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря. Согласно данным Центрального командования ВС США, хуситы с середины октября атаковали в Красном море более двадцати кораблей. Вашингтон и его союзники в ответ на это приступили к проведению операции Prosperity Guardian («Страж процветания»), нацеленной на охрану судов и обеспечение свободы навигации.
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Артем Путинцев