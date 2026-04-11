В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь. Об этом сообщает РИА Новости.
Благодатный огонь ежегодно появляется накануне православной Пасхи в часовне (Кувуклии) над ложем Гроба Господня. Тысячи верующих собираются в храме и на прилегающей территории в ожидании этого события.
После схождения Благодатного огня патриарх Иерусалимский зажигает от него свечи и раздаёт огонь собравшимся в храме представителям духовенства и мирянам. Люди передают огонь друг другу, и в считанные минуты свечи загораются по всему храму.
В числе присутствующих в храме — делегация Фонда Андрея Первозванного. Она доставит частицу Благодатного огня спецрейсом в Москву, в храм Христа Спасителя. Оттуда огонь развезут по храмам Москвы, других городов России и ближнего зарубежья.
