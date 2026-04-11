Маргарита Симоньян объявила лауреатов десятой премии имени Тиграна Кеосаяна

Двое жителей Дагестана получили премию Кеосаяна за спасение детей при наводнении
Маргарита Симоньян

Медиаменеджер Маргарита Симоньян сообщила в своём Telegram-канале о вручении десятой премии имени Тиграна Кеосаяна.



Как уточняет RT, награду получили двое мужчин. Они спасли четверых детей из затопленного дома во время наводнения в Дагестане.

«Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, спасшие четверых детей во время наводнения в Дагестане, получили десятую премию имени Тиграна. Низкий вам поклон!» — написала Симоньян.
Ранее награду вручили Абдурахману Абдурахманову — он спас девочку на затопленной дороге в Махачкале. Премию получили две воспитательницы из Оренбургской области, остановившие мужчину с ножом, дворник из Петербурга, спасший выпавшего из окна мальчика, и боец, который 68 дней удерживал позиции.

Награду вручили семье охранника, ценой жизни остановившего нападение в техникуме в Анапе, и участникам спасения ребёнка после падения из окна в Санкт-Петербурге.
Ольга Щелокова

