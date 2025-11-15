В Индии началась рекламная кампания перед запуском RT
В Индии стартовала крупная рекламная кампания в преддверии запуска RT. Об этом говорится в материале обозревателя на сайте.
В Нью‑Дели по городу курсирует тематический поезд — восемь вагонов, каждая часть которого рассказывает одну из восьми историй о российско‑индийских связях.
В крупнейших городах на билбордах в аэропортах и торговых центрах появилось 5D‑изображение ведущей Рунджун Шармы. Запуск RT India наметили до конца 2025 года.
В сентябре на канале вышла премьера программы «Цена Империи» (Imperial Receipts with Dr. Shashi Tharoor). Её ведёт глава Комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур. Проект посвятили влиянию британского колониализма на Индию и его современным последствиям.
