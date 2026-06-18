В Ингушетии врачи спасли новорожденную девочку с критическим пороком развития
В Ингушетии врачи регионального перинатального центра спасли новорожденную девочку с тяжелым сочетанным пороком развития. Об этом сообщает Минздрав республики.
Сразу после рождения у ребенка диагностировали врожденную диафрагмальную грыжу и синдром висцеро-абдоминальной диспропорции. Ситуацию осложнило недоразвитие брюшной стенки, из-за чего внутренние органы с трудом помещались в животе.
Медики провели сложную пластику диафрагмы, вернули органы брюшной полости на анатомическое место и восстановили целостность мышечной перегородки. После операции девочка быстро пошла на поправку. Она начала самостоятельно дышать и усваивать питание. Врачи уже выписали ребенка из стационара. Сейчас малышка чувствует себя хорошо и продолжает восстановительное лечение амбулаторно.
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