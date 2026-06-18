В Ингушетии пропавшего мальчика ищут более 400 человек

18 июня 2026, 01:11

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Отряд «ЛизаАлерт» совместно с экстренными службами, правоохранительными органами и волонтёрами продолжает поиски мальчика, который пропал в реке Сунжа на территории Ингушетии. В операции приняли участие более 400 человек, пишет ТАСС.