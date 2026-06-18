В Ингушетии пропавшего мальчика ищут более 400 человек
Отряд «ЛизаАлерт» совместно с экстренными службами, правоохранительными органами и волонтёрами продолжает поиски мальчика, который пропал в реке Сунжа на территории Ингушетии. В операции приняли участие более 400 человек, пишет ТАСС.
Работу всех подразделений координируют сотрудники МЧС. К поискам подключились добровольцы из отрядов «Вайнах» и «Кавказ». С первых дней активную помощь оказывают местные жители.
Для максимально эффективного обследования территории в акватории реки и вдоль береговой линии выставили наблюдательные посты. Одновременно район обыскивают пешие группы.
Работа спасателей осложняется сильным течением реки. Из‑за этого выполнение задач требует строгого соблюдения мер безопасности и слаженного взаимодействия всех служб, задействованных в операции.
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