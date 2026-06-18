Британец рассказал о тяжелых условиях в тюрьмах Таиланда после освобождения
Британец Оливер Харди рассказал об условиях содержания в таиландских тюрьмах, где он провел год и четыре месяца. Об этом сообщает The Thaiger.
По словам 27-летнего мужчины, в январе 2023 года он приехал в Таиланд и заплатил незнакомцу за оформление визы. Позже выяснилось, что тот оказался мошенником. В 2024 году Харди задержали в аэропорту Бангкока за нарушение визового режима и подделку документов. Суд признал его виновным и назначил тюремный срок. Первые 46 дней британец провел в центре временного содержания для мигрантов. Он заявил, что в камере находились 120 человек, а единственный туалет не работал.
Затем Харди перевели еще в две тюрьмы. В одной из них, по его словам, в первую же ночь он стал свидетелем изнасилования. В другой, как утверждает британец, пьяные надзиратели регулярно избивали заключенных деревянными палками. Харди утверждает, что против него выступила группа заключенных, связанная с организованной преступностью. Во время стычки один из них ударил его в ногу заточенным пластиковым предметом. После года и четырех месяцев заключения Харди освободили.
Читайте также: