Полицейский спас ребенка от стаи агрессивных собак в Иркутске
В Иркутске сотрудник правоохранительных органов предотвратил нападение стаи собак на ребёнка. Об этом сообщили в местном управлении МВД.
Во время обеденного перерыва полицейский заметил, как несколько агрессивных животных напали на мальчика и повалили его на землю. Не теряя времени, мужчина выбежал из автомобиля и громкими криками стал отпугивать собак. Благодаря быстрым и решительным действиям стража порядка ребёнок не пострадал.
Убедившись, что мальчик цел и невредим, полицейский связался с матерью потерпевшего и подробно рассказал ей о случившемся. Кроме того, он незамедлительно уведомил соответствующие службы о наличии стаи безнадзорных животных, чтобы специалисты приняли меры по их отлову.
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