Достижения.рф

Полицейский спас ребенка от стаи агрессивных собак в Иркутске

Фото: istockphoto/Iuliia Zavalishina

В Иркутске сотрудник правоохранительных органов предотвратил нападение стаи собак на ребёнка. Об этом сообщили в местном управлении МВД.



Во время обеденного перерыва полицейский заметил, как несколько агрессивных животных напали на мальчика и повалили его на землю. Не теряя времени, мужчина выбежал из автомобиля и громкими криками стал отпугивать собак. Благодаря быстрым и решительным действиям стража порядка ребёнок не пострадал.

Убедившись, что мальчик цел и невредим, полицейский связался с матерью потерпевшего и подробно рассказал ей о случившемся. Кроме того, он незамедлительно уведомил соответствующие службы о наличии стаи безнадзорных животных, чтобы специалисты приняли меры по их отлову.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0