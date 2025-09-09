В интернете распространяется фейк о подготовке к мобилизации в России
В интернете начал распространяться фейк о подготовке к новой волне мобилизации в России. Авторы новости ссылаются на некий документ, в котором указаны категории граждан, подлежащие ей в первую очередь.
В рамках проекта URA.RU и «Лапша Медиа» было выявлено, что новость является фейком. В ней заявляют о неизбежности новой волны мобилизации, которую ВС РФ начнут перед масштабным наступлением. Якобы оно позволит завершить спецоперацию на Украине в течение месяца.
«Списки по мобилизации отсортированы по регионам РФ, фамилиям и возрасту бойцов», — говорится в фейке.
Как правило, к публикации прикрепляют ссылку, по которой можно узнать категории граждан, подлежащих к мобилизации. На самом деле пользователей перебрасывает на закрытый Telegram-канал, владельцами которого могут быть мошенники.