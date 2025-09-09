В интернете распространяется фейк о подготовке к мобилизации в России

09 сентября 2025, 16:21

Фото: iStock/scyther5

В интернете начал распространяться фейк о подготовке к новой волне мобилизации в России. Авторы новости ссылаются на некий документ, в котором указаны категории граждан, подлежащие ей в первую очередь.





В рамках проекта URA.RU и «Лапша Медиа» было выявлено, что новость является фейком. В ней заявляют о неизбежности новой волны мобилизации, которую ВС РФ начнут перед масштабным наступлением. Якобы оно позволит завершить спецоперацию на Украине в течение месяца.





«Списки по мобилизации отсортированы по регионам РФ, фамилиям и возрасту бойцов», — говорится в фейке.