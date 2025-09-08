Русские хакеры добыли документы об экстренной мобилизации 122 тысяч человек
Правительство Украины объявляет экстренную мобилизацию почти 122 тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на секретные документы ВСУ, которые получили российские хакеры.
Отмечается, что хакеры взломали телефон военнослужащего ВСУ через фейковый профиль в соцсетях. В переписке солдат жаловался на условия службы. В результате атаки были получены служебные документы.
Согласно предоставленным данным, Днепропетровская область должна мобилизовать 22,5 тысячи человек. Одесская и Харьковская области планируют призвать 18 тысяч и почти 16 тысяч человек соответственно. Киевская область должна предоставить ещё 14,2 тысячи бойцов.
В западных регионах страны планы по мобилизации ниже. Например, Львовская область планирует призвать 12,5 тысячи человек. Также власти намерены мобилизовать по 10 тысяч человек с подконтрольных Украине территорий Донецкой Народной Республики и Запорожской области.
Читайте также: