Русские хакеры добыли документы об экстренной мобилизации 122 тысяч человек

В сети появились документы о планируемой мобилизации в ряде областей Украины
Фото: Istock/Vladislav Stepanov

Правительство Украины объявляет экстренную мобилизацию почти 122 тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на секретные документы ВСУ, которые получили российские хакеры.



Отмечается, что хакеры взломали телефон военнослужащего ВСУ через фейковый профиль в соцсетях. В переписке солдат жаловался на условия службы. В результате атаки были получены служебные документы.

Согласно предоставленным данным, Днепропетровская область должна мобилизовать 22,5 тысячи человек. Одесская и Харьковская области планируют призвать 18 тысяч и почти 16 тысяч человек соответственно. Киевская область должна предоставить ещё 14,2 тысячи бойцов.

В западных регионах страны планы по мобилизации ниже. Например, Львовская область планирует призвать 12,5 тысячи человек. Также власти намерены мобилизовать по 10 тысяч человек с подконтрольных Украине территорий Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Ольга Щелокова

