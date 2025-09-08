Русские хакеры добыли документы об экстренной мобилизации 122 тысяч человек

08 сентября 2025, 11:01

В сети появились документы о планируемой мобилизации в ряде областей Украины

Фото: Istock/Vladislav Stepanov

Правительство Украины объявляет экстренную мобилизацию почти 122 тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на секретные документы ВСУ, которые получили российские хакеры.