«Лапша Медиа» опровергла данные о появлении нового вируса с «кровавым кашлем»
Фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что в России якобы зафиксировали новый вирус, основной симптом которого – кашель с кровью. Данные о подобном вирусе прокомментировали в Роспотребнадзоре.
«Сегодня сведений о циркуляции в стране каких‑либо новых опасных и не известных ранее вирусов нет. Слухи стали распространятся на основе материалов, выпущенных 30 марта. Тогда Роспотребнадзор проводил проверку по факту этих публикаций. Заболеванием оказалась микоплазменная пневмония», – отмечает «Лапша Медиа».В надзорном ведомстве попросили воздержаться от распространения неподтверждённой информации, способной вызвать у населения необоснованную тревогу.
Ранее сообщалось, что фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» составил чек-лист, который помогает отличить фейк от правды. Сейчас на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от ложных новостей.