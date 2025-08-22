«Лапша Медиа» опровергла данные о появлении нового вируса с «кровавым кашлем»

22 августа 2025, 22:35

Фото: Istock / Nattakorn Maneerat

Фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что в России якобы зафиксировали новый вирус, основной симптом которого – кашель с кровью. Данные о подобном вирусе прокомментировали в Роспотребнадзоре.







«Сегодня сведений о циркуляции в стране каких‑либо новых опасных и не известных ранее вирусов нет. Слухи стали распространятся на основе материалов, выпущенных 30 марта. Тогда Роспотребнадзор проводил проверку по факту этих публикаций. Заболеванием оказалась микоплазменная пневмония», – отмечает «Лапша Медиа».