В МВД предупредили о новой мошеннической схеме с участием якобы ПФР
Управление по борьбе с преступлениями в сфере информационно‑коммуникационных технологий МВД РФ предупредило о мошеннической рассылке, в которой от имени якобы Пенсионного фонда приглашают вступить в канал с «необходимой информацией для пенсионеров».
В опубликованных в Telegram материалах показано сообщение, где обещают «увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки» и «новый бонус для пенсионеров: все, кому от 58 до 84 лет, смогут рассчитывать на него».
В ведомстве подчеркнули, что с 1 января 2023 года ПФР и ФСС объединены в единую структуру — Социальный фонд России (СФР), и поэтому официальные уведомления приходят не в таком виде. МВД призывает объяснять родственникам старшего поколения, как распознавать фейки, показывать примеры поддельных документов и опасных приложений, чтобы не стать жертвой мошенников.
Перед этим россиянам назвали фразы мошенников, которые запускают режим паники.
Читайте также: