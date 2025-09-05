В МВД предупредили о новой мошеннической схеме с участием якобы ПФР

05 сентября 2025, 20:57

Мошенники рассылают пенсионерам сообщения от якобы сотрудников ПФР

Фото: istockphoto/Inside Creative House

Управление по борьбе с преступлениями в сфере информационно‑коммуникационных технологий МВД РФ предупредило о мошеннической рассылке, в которой от имени якобы Пенсионного фонда приглашают вступить в канал с «необходимой информацией для пенсионеров».