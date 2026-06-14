ФИФА потребовала от сборной Египта изменить дизайн формы на ЧМ‑2026
Международная федерация футбола (ФИФА) официально направила сборной Египта требование скорректировать дизайн игровой формы к Чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на журналиста Майки Джуниора.
Основная претензия организации касается семи звёзд над логотипом национальной команды. Эти элементы символизируют количество титулов, завоёванных египтянами на Кубке африканских наций. Однако по правилам ФИФА размещать звёзды на форме разрешено исключительно сборным, побеждавшим на чемпионатах мира.
Помимо этого, федерация выдвинула требование изменить золотой цвет, используемый для нанесения имён и номеров игроков на футболках. Условие связано с соблюдением общих стандартов оформления спортивной экипировки на турнире.
Читайте также: