ФИФА потребовала от сборной Египта изменить дизайн формы на ЧМ‑2026

14 июня 2026, 02:16

Фото: istockphoto/Andreyuu

Международная федерация футбола (ФИФА) официально направила сборной Египта требование скорректировать дизайн игровой формы к Чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на журналиста Майки Джуниора.