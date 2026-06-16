Александр Точилин: Испания остается фаворитом ЧМ несмотря на ничью с Кабо-Верде
Экс-футболист Точилин: Испания сыграла вничью с Кабо-Верде, но это не приговор
Испания, несмотря на надежды огромного количества болельщиков по всему миру, не смогла одолеть Кабо-Верде. Однако бывший футболист сборной России Александр Точилин считает, что это не приговор для сборной.
Накануне Испания сыграла вничью с командой Кабо-Верде (0:0) в первом туре группового этапа ЧМ-2026.
«Однозначно, интерес к ЧМ есть, смотрю по мере своих возможностей. Исходя из нынешнего регламента, сборная России точно вышла бы из группы, если бы выступала. Фаворитом остаётся Испания, несмотря на ничью в первой игре», — сказал Точилин Metaratings.ru.Футболисты сборной Кабо-Верде в стартовом матче чемпионата мира с командой Испании допустили только один фол — это рекорд чемпионатов мира за время сбора статистики с 1966 года. Сборная Кабо-Верде владела мячом 26% времени и сделала только 17 отборов. У испанцев за матч десять фолов. Каждая из команд получила по одной желтой карточке.