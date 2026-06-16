Александр Точилин: Испания остается фаворитом ЧМ несмотря на ничью с Кабо-Верде

16 июня 2026, 10:52

Экс-футболист Точилин: Испания сыграла вничью с Кабо-Верде, но это не приговор

Фото: iStock/Rafa Jodar

Испания, несмотря на надежды огромного количества болельщиков по всему миру, не смогла одолеть Кабо-Верде. Однако бывший футболист сборной России Александр Точилин считает, что это не приговор для сборной.





Накануне Испания сыграла вничью с командой Кабо-Верде (0:0) в первом туре группового этапа ЧМ-2026.





«Однозначно, интерес к ЧМ есть, смотрю по мере своих возможностей. Исходя из нынешнего регламента, сборная России точно вышла бы из группы, если бы выступала. Фаворитом остаётся Испания, несмотря на ничью в первой игре», — сказал Точилин Metaratings.ru.