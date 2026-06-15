Футболист Федоров: сборная России вышла бы в плей-офф ЧМ-2026

15 июня 2026, 11:20

Фото: РИА Новости

Бывший игрок сборной Узбекистана Андрей Федоров дал оценку состояния российской команды, а также сделал прогноз на вероятность успеха в случае участия на чемпионате мира этого года.





Напомним, что главное футбольное событие пройдет с 11 по 19 июля. Финал турнира состоится на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке.



«Сборная России выступает на отличном уровне. У Карпина в распоряжении есть огромное количество сильных игроков. На ЧМ-2026 сборная России вышла бы в плей-офф. Особенно с учётом нового формата. Впервые в истории участие в чемпионате мира принимают 48 команд. Из-за этого мы видим на ЧМ-2026 много средних сборных. У сборной России не возникло бы проблем в матче с ними. Но всё бы зависело от группы, в которую она попала», — дал комментарий Федоров для Metaratings.ru.