В Иран прибыл первый грузовой поезд из России

08 ноября 2025, 17:12

Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт Априн под Тегераном

Фото: iStock/Smederevac

Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт Априн в окрестностях Тегерана. Такие данные приводит российское торговое представительство в Иране.