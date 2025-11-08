В Иран прибыл первый грузовой поезд из России
Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт Априн в окрестностях Тегерана. Такие данные приводит российское торговое представительство в Иране.
Состав из 62 сорокафутовых контейнеров с сульфатной целлюлозой прошел по восточному маршруту МТК «Север — Юг». Перевозка заняла 13 дней. За это время поезд преодолел территории четырех стран: России, Казахстана, Туркменистана и Ирана.
Как отметили в торгпредстве, эта отправка стала важным этапом программы «РЖД Логистики» по развитию комплексных решений на базе этого маршрута. Сухой порт Априн, открытый в мае на стыке ж/д линий «Восток — Запад» и «Север — Юг», стал крупнейшим логистическим проектом Ирана.
Читайте также: