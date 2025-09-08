В Иркутске исчез судья, его в последний раз видели ночью на мосту

08 сентября 2025, 11:48

Судья Николай Курц мог совершить самоубийство, тело пока не обнаружено

Фото: Istock / LeventKonuk

Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц пропал в Иркутске при загадочных обстоятельствах. По информации издания Baza, 37-летнего мужчину в последний раз видели в ночь на 3 сентября — камеры зафиксировали его на Глазковском мосту через Ангару.