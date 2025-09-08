В Иркутске исчез судья, его в последний раз видели ночью на мосту
Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц пропал в Иркутске при загадочных обстоятельствах. По информации издания Baza, 37-летнего мужчину в последний раз видели в ночь на 3 сентября — камеры зафиксировали его на Глазковском мосту через Ангару.
Сообщается, что Курц покинул свой дом глубокой ночью, спустя примерно полчаса его засняли камеры видеонаблюдения. После этого судью больше никто не видел.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что смерть Курца подтверждена и, по предварительным данным, она не носит криминального характера. Однако тело мужчины до сих пор официально не найдено.
Близкие и коллеги не исключают, что к трагедии могли привести личные переживания, не связанные с его профессиональной деятельностью.
Напомним, что Николай Курц был назначен на должность судьи указом президента 8 ноября 2023 года и входил в состав коллегии, рассматривающей споры, возникающие из гражданских и иных правоотношений.
