«Топор, баллончик и 2,5 млн»: В Москве задержали грабителей-садистов
В Москве задержали банду, напавшую на мужчину с топором и газовым баллончиком
В Москве полицейские задержали двух мужчин по подозрению в разбойном нападении. Официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале сообщила, что инцидент произошёл во дворе жилого дома.
Неизвестные на иномарке врезались в припаркованную машину и заблокировали москвича, который выгружал вещи из своего автомобиля.
«Злоумышленники в масках угрожали мужчине топором, распылили ему в лицо содержимое газового баллончика и избили. Из багажника машины пострадавшего сообщники похитили пакеты с дорогостоящими смартфонами, рюкзак с документами и денежными средствами», — рассказала Волк.Общий ущерб превысил 2,5 миллиона рублей. На месте происшествия полицейские изъяли топор и предмет, похожий на пистолет. Его направили на экспертизу. Правоохранители оперативно задержали двух подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. Полиция разыскивает третьего подозреваемого и похищенное.