«Топор, баллончик и 2,5 млн»: В Москве задержали грабителей-садистов

08 сентября 2025, 10:58

В Москве задержали банду, напавшую на мужчину с топором и газовым баллончиком

Фото: Istock/SAKDAWUT14

В Москве полицейские задержали двух мужчин по подозрению в разбойном нападении. Официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале сообщила, что инцидент произошёл во дворе жилого дома.





Неизвестные на иномарке врезались в припаркованную машину и заблокировали москвича, который выгружал вещи из своего автомобиля.

«Злоумышленники в масках угрожали мужчине топором, распылили ему в лицо содержимое газового баллончика и избили. Из багажника машины пострадавшего сообщники похитили пакеты с дорогостоящими смартфонами, рюкзак с документами и денежными средствами», — рассказала Волк.

