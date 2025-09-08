В Красноярском крае школьница стала первой обвиняемой по делу о дропперстве
В Красноярском крае возбуждено первое уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей, по которому обвиняемой стала 16-летняя школьница. Об этом сообщает краевой главк МВД.
Фигуранткой стала несовершеннолетняя из Назарово, которая в июле наткнулась на объявление о работе на удаленке. Она перешла по ссылке, и ей предложили предоставить данные своей банковской карты. Туда бы приходили деньги, которые школьнице предстояло переводить по указанным реквизитам.
За несколько дней такой «работы» девочка заработала 1600 рублей. Эти деньги являлись небольшим процентом от сделанных ею переводов. В это же время в красноярскую полицию обратилась женщина с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Как оказалось, деньги со счета местной жительницы были переведены на карту подростка, а уже сама девочка отправила их преступникам.
Следствие изъяло телефон у школьницы для проведения экспертиз. Ей грозит до трех лет колонии.
