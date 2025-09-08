В Красноярском крае школьница стала первой обвиняемой по делу о дропперстве

08 сентября 2025, 10:42

Фото: iStock/Fedorovekb

В Красноярском крае возбуждено первое уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей, по которому обвиняемой стала 16-летняя школьница. Об этом сообщает краевой главк МВД.