В Перми школьник на гидроцикле врезался в лодку с семьей рыбаков
В Перми 11-летний ребенок на гидроцикле врезался в лодку с семьей рыбаков на реке Мулянка в Дзержинском районе. В результате происшествия утонул 15-летний подросток.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС в своем telegram-канале, в лодке находились мужчина и его 15-летний сын. Отца госпитализировали в больницу, а подросток утонул. Его тело разыскивают спасатели.
Следователи организовали проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента. В связи с происшествием жителям напомнили не оставлять детей без присмотра и соблюдать правила безопасного поведения на водных объектах.
Читайте также: