Растерзанный тигром Алтаем в вольере зоопарка оказался актером

15 октября 2026, 09:42

Растерзанный тигром в британском зоопарке оказался психически больным актером

Фото: iStock/Andrey Rykov

Мужчина, растерзанный тигром в зоопарке в британском графстве Йоркшир, оказался актером с тяжелым психическим заболеванием. Об этом сообщает телеканал BBC News.