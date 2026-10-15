Растерзанный тигром Алтаем в вольере зоопарка оказался актером
Мужчина, растерзанный тигром в зоопарке в британском графстве Йоркшир, оказался актером с тяжелым психическим заболеванием. Об этом сообщает телеканал BBC News.
24-летний Уильям Чепмен в детстве снимался в комедийной драме May Contain Nuts с Ширли Хендерсон, известной по роли Плаксы Миртл в фильмах о Гарри Поттере, а также в сериале BBC True Stories.
11 октября молодой человек один пришел в Yorkshire Wildlife Park под Донкастером. По словам очевидцев, он танцевал и кружился в наушниках возле вольера, говорил на непонятном языке и падал на колени в подобии молитвы. В какой-то момент он попросил незнакомца заснять его на фоне тигра, а спустя несколько минут перепрыгнул через ограждение и попал в вольер, где на него набросился 200-килограммовый амурский тигр по кличке Алтай. Полученные травмы оказались смертельными.
Семья погибшего рассказала, что он несколько лет страдал серьезным психическим заболеванием и принимал сильнодействующие лекарства. Родственники попросили не распространять страшные кадры последних минут его жизни, подчеркнув, что это причиняет им боль.
Ранее сотрудники зверинца заявили, что напавший на Чепмена хищник цел и невредим, а эвтаназии он не подвергнется. Киперы также выразили соболезнования родным и близким погибшего.
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