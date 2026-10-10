Стало известно о «серьезном инциденте» с тиграми в зоопарке
В зоопарке Yorkshire Wildlife Park в британском графстве Йоркшир произошел серьезный инцидент в вольере с тиграми. Об этом сообщила администрация учреждения на официальном сайте.
По предварительной информации газеты The Telegraph, один из посетителей перелез в вольер к хищникам, после чего на него напал тигр. Мужчина получил серьезные травмы.
На место происшествия направили экстренные службы. В связи с произошедшим руководство зоопарка объявило о временном закрытии учреждения до конца воскресенья.
Ранее в заповеднике появились тигры-людоеды и растерзали четырёх человек за четыре дня. Подробности — в нашем материале.
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