Стало известно о «серьезном инциденте» с тиграми в зоопарке

10 октября 2026, 20:24

В Йоркшире зоопарк рассказал про серьезный инцидент с тиграми

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В зоопарке Yorkshire Wildlife Park в британском графстве Йоркшир произошел серьезный инцидент в вольере с тиграми. Об этом сообщила администрация учреждения на официальном сайте.