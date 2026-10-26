Сотрудница ​зоопарка с 25-летним стажем едва не погибла от лап леопарда

26 октября 2026, 17:16

В Нидерландах леопард тяжело ранил сотрудницу зоопарка

Фото: iStock/Kanujan Singarajah

Смотрительница стала жертвой персидского леопарда в голландском зоопарке дикой природы Beekse Bergen Safaripark. Об этом сообщает Nieuwsblad.





Нападению подверглась стала 50-летняя сотрудница, имя которой не раскрывается. В день происшествия она совершала обычный обход и зашла в вольер леопарда. По правилам, хищник в этот момент должен был быть заперт, однако по неизвестной причине оказался на свободе и набросился на женщину.



У смотрительницы была с собой рация, по которой она сама вызвала помощь. Коллеги пришли к ней в течение 25 минут, отгородили от агрессивного животного забором и вытащили из вольера. Пострадавшую с тяжелыми травмами головы доставили в больницу на вертолете. Позднее пациентка перенесла операцию, но ее состояние остается сложным. По этой причине врачи погрузили ее в медикаментозный сон.



Известно, что женщина работает в учреждении уже 25 лет, восемь из них — с хищниками. Инцидент произошел в вольере, где содержатся два персидских леопарда. Сотрудники зверинца выясняют обстоятельства произошедшего: по их словам, «где-то произошла ошибка, но они пока не знают, какая именно». Камер в вольере нет, и пострадавшая находилась там одна. Уточняется, что леопарда усыплять не будут.

«Он просто сидел в своем вольере и делал то, что делал. Животное не виновато», — заявили в зоопарке.