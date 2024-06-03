«13 ножевых и палка»: как бездомный зарезал работницу храма в Подмосковье и могла ли она отравить его мать

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Прихожанин храма Петра и Павла зверски убил работницу трапезной в подмосковном Сергиевом Посаде. Его знали все обитатели святыни, поэтому радушно приняли в монастырской столовой. Утром 30 мая гость совершил чудовищное преступление, мотивы которого до сих пор выясняются. О том, что известно о криминальном событии и могла ли быть причастна убиенная женщина к смерти его матери расскажет редакция «Радио 1».
Мужчина нанес 13 ударов ножом работнице трапезной
51-летний мужчина пришел в храм Петра и Павла около 9 утра 30 мая. Он сразу направился в трапезную, где уже находилась его 56-летняя жертва. Мужчина схватился за кухонный нож и ударил женщину 13 раз. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.
Нападавший обвинил жертву в отравлении матери
Очевидцы рассказали, что слышали, как нападавший обвинял женщину в отравлении матери, которая тоже работала в этом храме.
«Ты отравила мою маму!» — выкрикивал мужчина в момент убийства.
Что известно о преступнике из Сергиево Посада
По информации MK.RU, подозреваемый в убийстве наблюдался у психиатра. Диагноз мужчины не уточняется. Дочь погибшей позже рассказала журналистам, что мужчина вел себя «как сумасшедший».
«Он подлетел к моей маме Ирине Хамлюк без какой-либо причины, она работает в трапезной, и стал избивать её палкой и наносить удары ножом. Мне сказали, что он сумасшедший», — сообщила дочь убитой.
Известно, что мужчина бездомный и ходил в храм в том числе потому, что там его подкармливали. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве. В настоящее время проводится психиатрическая экспертиза подозреваемого.
На допросе задержанный уже дал признательные показания, однако мотив преступления озвучить не смог.
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Иеромонах рассказал об убийстве работницы трапезной в Сергиевом Посаде
И. о. настоятеля подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры при храме Воскресения Христова в Сергиевом Посаде, где ранее произошло убийство, иеромонах Анатолий (Серебров) в беседе с изданием РИА Новости рассказал о подробностях произошедшего 30 мая.
По его словам, убитая работница трапезной приняла удар на себя. Он выразил уверенность в том, что жертв могло быть намного больше, так как обезумевший, вооруженный ножом мужчина направлялся к церковной лавке, где в этот момент находились люди.
«Мы сидели на планерке, и тут позвонили девочки из церковной лавки: "Володя ходит с палкой и нападает на всех! Мы заперлись. Помогите!" Медлить было нельзя! Мы тут же выбежали на улицу», —рассказал собеседник издания.
Иеромонах Анатолий также рассказал, что мать нападавшего раньше работала в храме уборщицей, но некоторое время назад умерла от инсульта. Ее сына на подворье знали давно. Сначала мужчина помогал, убирал территорию, подметал, нес послушания. Однако в какой-то момент он стал реже появляться при храме и приходил лишь для того, чтобы кушать.
Когда он напал на работницу трапезной, он обвинил ее в том, что она отравила его мать пирожками.
«Ты убила мою маму, ты дала ей отравленные пирожки!» — выкрикивал убийца.
Однако и. о. настоятеля Воскресенского подворья отметил, что в то время, когда в храме работала мать нападавшего, убиенная женщина еще не была там.
«Этого не может быть, так как Ирина не застала то время, когда работала мама Владимира»,— заключил иеромонах Анатолий.Тем временем, по информации «МК», при жизни у уборщицы с погибшей работницей трапезной действительно был конфликт. Об этом изданию сообщили знакомые с ситуацией работники церковного комплекса, однако подробностей не привели.
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