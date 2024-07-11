Мигранта, потушившего свечи в московском храме, признали невменяемым

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В отношении 20-летнего мужчины из Таджикистана, потушившего свечи в храме, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих), сообщила прокуратура Москвы.
Днем 18 июня мигрант зашел в православный храм и затушил свечи, после чего набросился на одну из прихожанок. В ведомстве заявили, что он страдает временным психическим расстройством и не осознает своих действий. В настоящее время мужчина заключен под стражу.
Ранее юристы поясняли, что мигранту может грозить депортация в качестве дополнительного вида наказания.
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Олег Дикий