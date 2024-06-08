Житель Красноярска зарезал внучку и правнучку

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В Красноярске 75-летний мужчина зарезал своих 29-летнюю внучку и двухлетнюю внучку во время семейной ссоры, сообщило в своем Telegram-канале главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Трагедия произошла 7 июня на улице Щорса в Красноярске. После ссоры с внучкой пенсионер несколько раз ударил ее в живот, а затем нанес удар правнучке в шею. Обе пострадавшие скончались на месте от полученных травм. В это время супруг 29-летней девушки находился на работе.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное в отношении двух лиц, в том числе малолетнего». Подозреваемый задержан и допрошен. Следствие намерено настаивать на аресте пенсионера.
Ранее в Москве в парке возле 3-й Музейной улицы мужчину зарезали на глазах в двух его десятилетних внучке в парке.
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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное в отношении двух лиц, в том числе малолетнего». Подозреваемый задержан и допрошен. Следствие намерено настаивать на аресте пенсионера.
«Следователями выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – резюмировали в СК.
Ранее в Москве в парке возле 3-й Музейной улицы мужчину зарезали на глазах в двух его десятилетних внучке в парке.
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Александр Климов