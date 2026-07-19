Участники «Игры престолов» в Ставрополе пили воду из унитазов
В Ставрополе прошёл эпатажный конкурс от бренда сантехники. Ради приза в 100 тысяч рублей участникам пришлось выполнять необычные задания, пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Акция под названием «Игры престолов» состоялась в одном из магазинов сети «Домикс». На первом этапе состязания требовалось на скорость выпить безалкогольный игристый напиток из чаши унитаза. Победителем стал молодой человек, а бренд опубликовал снимок, где он позирует с выигранными деньгами.
Затем стартовал второй этап, на котором семь участников должны были как можно дольше сидеть на унитазах с закрытыми крышками. По данным представителей компании EvaGold, спустя десять часов двое сошли с дистанции, а остальные продолжили борьбу за денежный приз. Рекламные посты об акции появились в городских пабликах.
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