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Участники «Игры престолов» в Ставрополе пили воду из унитазов

Жители Ставрополя пили из унитазов ради приза в 100 тыс. рублей
Фото: istockphoto/ByoungJoo

В Ставрополе прошёл эпатажный конкурс от бренда сантехники. Ради приза в 100 тысяч рублей участникам пришлось выполнять необычные задания, пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».



Акция под названием «Игры престолов» состоялась в одном из магазинов сети «Домикс». На первом этапе состязания требовалось на скорость выпить безалкогольный игристый напиток из чаши унитаза. Победителем стал молодой человек, а бренд опубликовал снимок, где он позирует с выигранными деньгами.

Затем стартовал второй этап, на котором семь участников должны были как можно дольше сидеть на унитазах с закрытыми крышками. По данным представителей компании EvaGold, спустя десять часов двое сошли с дистанции, а остальные продолжили борьбу за денежный приз. Рекламные посты об акции появились в городских пабликах.

Александр Огарёв

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