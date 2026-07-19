Участники «Игры престолов» в Ставрополе пили воду из унитазов

19 июля 2026, 00:15

Жители Ставрополя пили из унитазов ради приза в 100 тыс. рублей

Фото: istockphoto/ByoungJoo

В Ставрополе прошёл эпатажный конкурс от бренда сантехники. Ради приза в 100 тысяч рублей участникам пришлось выполнять необычные задания, пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».