В Испании погиб основатель сети магазинов одежды Mango Андик

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Основатель сети магазинов одежды Mango Исак Андик погиб в результате падения в ущелье. Об этом сообщает издание El Pais.
Отмечается, что 71-летний предприниматель является одним из богатейших людей Испании. Его не стало в полдень 14 декабря. В этот день отправился на экскурсию в пещеры горного массива Монтсеррат вместе со своей семьёй, однако в какой-то момент оступился и упал с обрыва.
Издание пишет, что состояние Андика оценили примерно в 4,5 миллиарда евро. Он был одним из наиболее влиятельных бизнесменов.
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