Алкоголизм, смертельная болезнь и ранний уход: как жил и умирал актер из «Ночного дозора» Игорь Савочкин

Игорь Савочкин (Фото: скриншот фильма «Громовы» )
Актером быть не мечтал
Игорь Юрьевич появился на свет 14 мая 1963 года в селе Березовка, расположенном в Саратовской области. Маленький Игорь о карьере артиста даже не мечтал. Окончив школу, Савочкин поступил в сельскохозяйственный институт и получил диплом инженера. Так случилось, что когда Игорь учился на последнем курсе, знакомый семьи набирал группу в театральную студию. Тогда Савочкина уговорили заниматься актерским мастерством, а через 2 года он уже не представлял свое будущее без театра.
В 1991 году Савочкин получил второе образование и стал дипломированным актером. В том же году выпускника театрального ВУЗа пригласили играть в столичный театр «На досках». Так Игорь Юрьевич в 28 лет отправился покорять Москву.
Театр, кино и алкоголь
Игорь Савочкин и Александра Бледная (Фото:РИА Новости/Александр Вильф)
Москва город не простой и закрепиться в нем Савочкину было нелегко. Первое время он снимал вместе со своими знакомыми жилье в Переделкино. Актер много работал в театре, подрабатывал сторожем на кладбище, продавцом и таксистом. 90-е для всей страны были тяжелым временем и Игорь Юрьевич, как и многие другие, начал употреблять алкоголь. В какой-то момент употребление спиртного стало ежедневным и начались проблемы в театре. Актер опаздывал на репетиции и не справлялся с ролями.
Когда обстоятельства заставили актера выбирать между алкоголем и сценой, Савочкин выбрал сцену. Перестав прикладываться к бутылке, актер решил покорять кино. Первой картиной был «Троцкий». И пусть главных ролей в фильмографии Игоря Савочкина было не очень много, все герои в его исполнении запоминались зрителю.
Личная жизнь
Со своей будущей супругой Екатериной Маракулиной Савочкин познакомился когда ему было 36 лет. Встреча произошла на съемках фильма «Наши 90-е» в Санкт-Петербурге. Екатерина Маракулина и Игорь Савочкин прожили вместе 20 лет. Актер очень любил свою жену. На протяжении всей совместной жизни между супругами сохранялись теплые отношения.
Неожиданная смерть актера
Накануне смерти 10 ноября Савочкин обращался в больницу из-за боли в спине. Актер планировал обследоваться и на следующий день вернуться домой. При обследовании выявилось неизлечимое онкологическое заболевание, врачи оставили Игоря в больнице. У актера произошла печеночная декомпрессия и 17 ноября 2021 года Игоря Савочкина не стало.
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