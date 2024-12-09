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Алкоголизм, смертельная болезнь и ранний уход: как жил и умирал актер из «Ночного дозора» Игорь Савочкин

Игорь Савочкин (Фото: скриншот фильма «Громовы» )

Игорь Савочкин (Фото: скриншот фильма «Громовы» )

Игорь Савочкин — российский актер театра и кино, запомнившийся многим по картинам «Ночной дозор», «Домашний арест» и «Громовы». Актер умер на 58 году жизни 18 ноября 2021 года. О нелегкой жизни Игоря Савочкина и о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться в профессии, читайте в материале «Радио 1».

Актером быть не мечтал


Игорь Юрьевич появился на свет 14 мая 1963 года в селе Березовка, расположенном в Саратовской области. Маленький Игорь о карьере артиста даже не мечтал. Окончив школу, Савочкин поступил в сельскохозяйственный институт и получил диплом инженера. Так случилось, что когда Игорь учился на последнем курсе, знакомый семьи набирал группу в театральную студию. Тогда Савочкина уговорили заниматься актерским мастерством, а через 2 года он уже не представлял свое будущее без театра.



В 1991 году Савочкин получил второе образование и стал дипломированным актером. В том же году выпускника театрального ВУЗа пригласили играть в столичный театр «На досках». Так Игорь Юрьевич в 28 лет отправился покорять Москву.

Театр, кино и алкоголь


Игорь Савочкин и Александра Бледная (Фото:РИА Новости/Александр Вильф)

Москва город не простой и закрепиться в нем Савочкину было нелегко. Первое время он снимал вместе со своими знакомыми жилье в Переделкино. Актер много работал в театре, подрабатывал сторожем на кладбище, продавцом и таксистом. 90-е для всей страны были тяжелым временем и Игорь Юрьевич, как и многие другие, начал употреблять алкоголь. В какой-то момент употребление спиртного стало ежедневным и начались проблемы в театре. Актер опаздывал на репетиции и не справлялся с ролями.

Когда обстоятельства заставили актера выбирать между алкоголем и сценой, Савочкин выбрал сцену. Перестав прикладываться к бутылке, актер решил покорять кино. Первой картиной был «Троцкий». И пусть главных ролей в фильмографии Игоря Савочкина было не очень много, все герои в его исполнении запоминались зрителю.

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Личная жизнь


Со своей будущей супругой Екатериной Маракулиной Савочкин познакомился когда ему было 36 лет. Встреча произошла на съемках фильма «Наши 90-е» в Санкт-Петербурге. Екатерина Маракулина и Игорь Савочкин прожили вместе 20 лет. Актер очень любил свою жену. На протяжении всей совместной жизни между супругами сохранялись теплые отношения.

Неожиданная смерть актера


Накануне смерти 10 ноября Савочкин обращался в больницу из-за боли в спине. Актер планировал обследоваться и на следующий день вернуться домой. При обследовании выявилось неизлечимое онкологическое заболевание, врачи оставили Игоря в больнице. У актера произошла печеночная декомпрессия и 17 ноября 2021 года Игоря Савочкина не стало.

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#будущее
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#диплом
#статьи
«Это катастрофа»: зрители с сосисками и алкоголем чуть не сорвали концерт Лолиты
Лолита рассказала зрителях, превративших ее концерт в ад
09 декабря 2024, 14:06

Лолита Милявская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Российская певица Лолита Милявская пожаловалась на пьяных зрителей на концерте в Москве, которые чуть не превратили мероприятие в ад. Ее слова приводит MK.RU.
Лолита рассказала, что на ее выступлении в российской столице было много пьяных людей, которые мешали ей и окружающим. По ее словам, в подобных случаях «концерт превращается в ад», не только для артиста, но и для других зрителей.

Она считает, что вина за это лежит на организаторах концерта, которые пропустили в зал людей в алкогольном опьянении.

«Эта катастрофа не только меня коснулась, а всех моих коллег. Мы за кулисами все обсуждали. Это безумие, когда люди сидят с сосисками, с пиццей и со спиртным у тебя в зале», — заключила артистка.

Она также добавил, что охрана с пьяными людьми справиться не могла.

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«Искренне любила безумие»: суд расторг брак Седоковой с Янисом Тиммой
Starhit: суд расторг брак Седоковой с Янисом Тиммой без раздела имущества
09 декабря 2024, 14:06

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Певица Анна Седокова развелась со своим мужем-баскетболистом Янисом Тиммой, пишет Starhit.
Авторы уточнили, что суд расторгнул брак без раздела имущества. Кроме того, не было и каких-либо споров. По признанию исполнительницы, она «искренне любила свое безумие», а теперь, с ее же слов, разочаровалась и больше не поверит мужчинам. О причинах развода не сообщается.

«Благодаря этой любви я написала много красивых песен, которые заставляли чаще биться сердца сотен тысяч людей. Использовала это сумасшествие как топливо для своих песен», — сказала Седокова.

Развод селебрити состоялся в понедельник, 9 декабря, супруги были в браке четыре года.

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#брак
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Клипы для порноактрис: почему внук Пугачевой Никита Пресняков отвернулся от другой бабушки и как на самом деле он живет в США
09 декабря 2024, 13:17

Никита Пресняков (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

После объявления в России частичной мобилизации Никита Пресняков сбежал из страны. После переезда в США внук Пугачевой начал активно поддерживать артистов которые в эмиграции выступают за укронациский режим. Сейчас Пресняков младший полностью отвернулся от России, в том числе от своих родственников по линии отца. Подробности читайте в материале «Радио 1».

В америку за мамой и бабушкой


Вслед за бабушкой Аллой Пугачевой и мамой Кристиной Орбакайте Никита Пресняков покинул Россию в 2022 году. Оказавшись за океаном, Никита позабыл о людях, которые его вырастили. Бабушка Никиты Елена Преснякова рассказала в интервью 78.ru, что её старший внук за последнее время сильно изменился. Он больше не проявляет интереса к общению с родственниками, которые остались в России и придерживаются другой позиции.

Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Никита Пресняков с супругой Аленой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«У Никитоса все нормально. Мы почти не переписываемся», — рассказывает Елена Петровна.

Удивительно, что ещё весной Елена Преснякова высказывалась совершенно по-другому.

«У нас хорошие отношения. У него все отлично, мы часто общаемся по телефону. Он рассказывает о своей работе, ему в США очень интересно», — делилась с дурналистами Преснякова.

Чем занимается звездный внук в США


Никита Пресняков в США действительно не скучает. Он вернулся к режиссуре и уже снял несколько клипов для американских малоизвестных музыкантов и порноактрис. А еще звездный мальчик поет по барам песни российских исполнителей, тем самым нарушая закон об авторских правах. Юный исполнитель видимо думает, что если он уехал за океан, то можно все.

Никита Пресняков (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Никита Пресняков исполняет на своих концертах в США среди других каверов на популярные хиты русской эстрады и песню «На заре».

«Мы приветствуем переработку и исполнение «На заре». Так сохраняется и живёт память об Олеге и его творчестве. Но артисты всегда согласовывают с нами, правообладателями, использование трека в концертной программе. Никита Пресняков почему-то этого не сделал», — цитирует Телеграм-канал Shot слова супруги Олега Парастаева Ирины.

Исполнение своих хитов Никитой Пресняковым подверглось критике и со стороны других российских исполнителей, включая группу «Отпетые мошенники».

«Каверов на «Люби меня, люби» было уже больше 30, и мы давно перестали следить за этим. Мы не одобряем исполнение сына Орбакайте, но и бороться с этим не планируем: лучше оригинала всё равно не будет», — говорит солист «Отпетых мошенников» Сергей Аморалов.

Пресняков пытается найти деньги для покупки жилья в США


Никита выставил на продажу трехэтажный особняк, расположенный в деревне Бережки Московской области. Этот дом был подарен ему Аллой Пугачевой. Элитная недвижимость, оцененная Пресняковым в 225 миллионов рублей, на самом деле не вызывает интереса даже по цене в 152 миллиона. К тому же, даже продажа своего имущества не побудила Преснякова вернуться в Россию. Он предпочел оставить все на плечах агента и управлять делами удаленно.

По мнению бизнес-леди Марины Кравец, стремление Преснякова продать свою недвижимость обусловлено желанием приобрести жилье в США. В России звездную читу уже давно не жалуют и возвращаться сюда им смысла нет, поэтому они вынуждены обустраиваться на новом месте жительства.

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«Видео тоже норм»: в сеть слили интимные фото Анны Asti, что за мужчина был с ней на ролике, реакция мужа и коллег
Анна Асти прокомментировала слив своих интимных фотографий в Сеть
09 декабря 2024, 11:07

Анна Asti (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Певица Анна Дзюба, наиболее известная под псевдонимом Asti, столкнулась с мошенничеством — в интернет утекли ее откровенные фотографии и видео эротического содержания. Кто был изображен вместе с ней на роликах и как на слив отреагировал ее супруг расскажет «Радио 1».

В сеть слили интимные фото и видео Анны Asti


Анна Asti сообщила, что стала жертвой преступников. По ее словам, злоумышленники проникли в её телефон и похитили интимные снимки.

«К сожалению, я стала жертвой преступников, которые незаконно проникли в мой телефон и украли личную информацию. В результате были слиты мои приватные фотографии, а также добавлено видео, которое мне не принадлежит. Это грубое нарушение моей частной жизни и попытка подорвать мою репутацию», — отметила артистка.

По словам певицы, снимки были отправлены ее мужу Станиславу Юркину, а видеоролик не имеет к ней никакого отношения.

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Реакция супруга


Анна Asti отметила, что в этот сложный период её жизни муж Станислав полностью поддерживает её. 44-летний бизнесмен старается успокоить свою жену, уверяя, что они вместе справятся с возникшими трудностями.

«Последние полгода я испытывала настоящий кошмар, так как с июля нас с Стасом шантажировали, требуя огромные суммы денег. У нас всё хорошо. Мы рядом, любим друг друга и вместе преодолеваем это испытание. Мы просим уважать нашу приватность и прекратить распространять эти материалы», — обратилась Анна к пользователям сети и журналистам.

Станислав Юркин в свою очередь, оставил под публикации супруги в соцсети комментарий: «Я тебя люблю! Ты моя самая красивая девочка».

Анна Asti с супругром Станиславом Юркиным (Фото:соцсети)

Что о сливе говорят коллеги


Певицу поддержала её коллега Виктория Дайнеко: «Аня, мне очень жаль, что с тобой это произошло! Желаю сил пережить все трудности».

Также ситуацию Анны Asti в своем телеграм-канале прокомментировала Лера Кудрявцева.

«Анна Asti. Слитые фото и видео интимного характера. Мне есть что сказать. Во-первых, вы заметили тенденцию последних лет, что наши паблики не разводят грязь про своих? Ну, может, чуть потроллят и все. Мне нравится эта политика. Во-вторых, на фото Аня с красивой фигурой, и что там такого, я реально не понимаю. В-третьих, видео тоже норм, радуемся, что есть интимная жизнь, — молодец! Поэтому порадуемся за красивую Аню», — заявила телеведущая.

Муж Станислав Юркин


В конце апреля 2019 года Анна Asti познакомилась со своим будущим супругом Станиславом Юркиным. Ее избранник — успешный ресторатор из Москвы и владелец «Kultura Bar», известного своей уникальной коллекцией напитков.

Ранее он занимался продажей брендовой одежды, но позже закрыл этот бизнес. На момент встречи с Анной Станислав был женат. Его бывшая супруга, стилист Яна Симакова, также была его бизнес-партнером. После развода они сумели сохранить дружеские отношения и совместно воспитывают дочь Варвару, с которой Станислав активно проводит время. Варвара хорошо ладит с новой избранницей отца.

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Mash: Jay-Z добавлен в иск против P. Diddy по ​обвинению в изнасиловании 13-летней
09 декабря 2024, 04:50

Шон Картер aka Jay-Z (Фото: соцсети Шона Картера)

Рэпер Jay-Z оказался в числе обвиняемых в деле об изнасиловании несовершеннолетней, которое произошло в 2000 году. На момент изнасилования жертве было 13 лет. Ранее иск был подан против другого известного исполнителя, Шона Комбса (известного как P. Diddy), но позднее заявительница включила в список ответчиков и Шона Картера (Jay-Z), передает Mash.
Предположительно, инцидент произошел на вечеринке после церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке. По заявлению обвинения, 13-летняя девочка пришла без билета, но ее тут же выловили так называемые «секс-скауты» Пи Дидди. Девочке предложили подписать документ о неразглашении, после чего ребенок подвергся насилию.

В документах говорится, что обвиняемые использовали алкоголь и запрещенные вещества, чтобы склонить ее к действиям против воли. Сначала напоили, а затем Diddy и Jay-Z изнасиловали девочку прямо на глазах другой гостьи. Потерпевшая сумела ударить одного из насильников, после чего ей удалось сбежать.

Изначально иск был анонимно подан только против P. Diddy, которому также предъявлены обвинения в рэкете, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и других преступлениях. Однако недавно жертва добавила обвинение против Шона Картера.

На момент подачи иска Шон Комбс находится под стражей в Бруклине. В свою очередь, представители Jay-Z отрицают все обвинения и заявляют, что в деле имеются признаки попыток шантажа.

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#секс
#алкоголь
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#ребёнок
#обвинение
#девочка
#изнасилование
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«Вывезли все, что можно»: Консьержка рассказала, кто делит наследство Ирины Мирошниченко и что происходит в ее квартире
08 декабря 2024, 16:52

Ирина Мирошниченко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа 2023 года в возрасте 81 года. После себя актриса оставила богатое наследство, в которое входили 2 квартиры в центре Москвы, загородный дом и сберегательные счета. Кому досталось имущество знаменитой актрисы после ее смерти читайте в материале «Радио 1».


Три брака, а наследников нет


Михаил Филиппович Шатров (Фото: РИА Новости/Борис Кауфман)

Ирина Мирошниченко впервые вышла замуж в 18 лет. Ее муж, Михаил Шатров, был старше на десять лет и стал для молодой актрисы надежной опорой и поддержкой. Вскоре Ирина забеременела. Тогда актриса была в самом начале своей карьеры и, побоявшись больше не вернуться на сцену, Мирошниченко сделала аборт. Через 12 лет брака с Шатровым Ирина решила уйти от него к другому мужчине, которого сильно полюбила.

Витаутас Жалакявичюс (Фото: РИА Новости/Фред Гринберг)

Новым избранником актрисы стал режиссер Витаутас Жалакявичюс. Их отношения были страстными и эмоциональными, что очень быстро утомило Ирину Мирошниченко. Через полгода совместной жизни пара рассталась.

Третий брак у звезды был с Игорем Васильевым. От него актриса тоже могла родить ребенка, но беременность закончилась абортом, потому что плотный концертный график не позволял стать матерью. Этот брак Ирина тоже не очень берегла и через 5 лет последовал развод.

Актриса сама выбрала свой путь. Она пожертвовала своим женским счастьем ради сцены. Как говорила сама Мирошниченко, она навсегда теперь замужем за театром.

После смерти актера Мадянова в Москве открыли наследственное дело
После смерти актера Мадянова в Москве открыли наследственное дело

Поиски будущих владельцев многомиллионного наследства


После смерти актрисы журналисты выдвигали много версий по поводу того, кому же достанется все нажитое звездой. Ходили слухи, что Мирошниченко написала завещание на свою сиделку. Позже адвокат актрисы Александр Добровинский заявлял, что наследство Ирины Мирошниченко может перейти в собственность правительства Москвы. Некоторые СМИ писали, что в соответствии с пожеланиями поклонников, актриса решила оставить свое имущество музею, чтобы сохранить память о своей жизни и творчестве для будущих поколений. Но, по прошествии полугода, законные наследники всё же нашлись.

Кому теперь принадлежит имущество актрисы


Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Как оказалось, у Мирошниченко были племянники от ее единоутробного брата Рудольфа. Завещание актриса не успела написать, поэтому распределение имущества происходило между дальними родственниками по закону. Стоит отметить, что племянники артистки были на ее похоронах и имуществом интересоваться стали сразу после смерти.

Со слов консьержки, работающей в доме, где жила актриса, ее родственники начали частенько захаживать в квартиру. Племянники никогда не жили с актрисой и не навещали её, но имущество начали делить активно.

«Вывезли все, что можно. Говорили, что будут продавать эту квартиру», — рассказала консьержка в эфире шоу «Ты не поверишь!».

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#квартиры
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Порно с Тарзаном ради денег: чем закончился скандал с изменой в семье Королевой, где сейчас любовница
07 декабря 2024, 20:44

Наташа Королева с супругом Сергеем Глушко (Фото: РИА Новости/Виталий Безруких)

Знаменитый муж Наташи Королевой неоднократно обвинялся в изменах, но подтверждений никогда не находилось. Анастасия Шульженко оказалась хитрее и засняла на видео факт измены в совместном доме Королевой и Глушко. После того как любовница покинула «место съёмок», в квартире пропали ювелирные изделия и крупная сумма денег. Чем закончился громкий скандал в семье звёздной пары и кто виноват в случившемся читайте в материале «Радио 1».


Актриса, про которую никто не знал


Анастасия Шульженко (Фото: соцсети)

До скандала с порнографическим видео измены Тарзана про актрису кино Анастасию Шульженко никто не слышал. В 2020 году она решила сама заявить о себе и показала интимное видео в шоу «На самом деле». На федеральном канале девушка призналась, что состоит в отношениях с Сергеем Глушко более 1,5 лет и ждет от него ребенка.

«У меня случилась задержка. Я сделала тест на беременность, он оказался положительным. Когда я сообщила об этом Сергею, он никак не отреагировал. Мне было настолько по-женски обидно, что я не смогла молчать и решила рассказать о нас», — откровенничала Анастасия на шоу.
Время показало, что все сказанное Анастасией Шульженко оказалось ложью. Все, кроме факта физической измены Наташе Королевой. Сергею Глушко пришлось признать измену перед публикой и перед женой.

«Да, это сделал я. Отвечать за это буду перед Богом и своей женой. Больше ни перед кем отчитываться не собираюсь. Я в свои 50 лет являюсь мужиком на 200 процентов. Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом. Это было сделано намеренно. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня. Я повелся. Они обладали набором веществ, которым ввели меня в состояние полного неадеквата, и произошло то, что произошло. Одна кричит, что беременна, но я не допускал, чтобы это произошло», — говорит Сергей на видео у себя в соцсетях.

Наташа Королева не просто простила мужа, но и встала на его защиту.

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Скандальное видео


Анастасия Шульженко и Милана-Екатерина Некруц (Фото: соцсети)

Сергей Глушко рассказал другую версию появления компрометирующего видео. Якобы он, под воздействием запрещенных веществ, которыми его «накачали», вступил в сексуальную связь с двумя девушками. Анастасия Шульженко с подругой спланировали не только снять компрометирующее видео, но и ограбить звезду. Наташа Королева, вернувшись из отпуска, обнаружила пропажу ювелирных украшений на пять миллионов рублей и недосчиталась трех тысяч евро. Пара вынуждена была написать заявление в полицию.

По подозрению в краже задержана 32-летняя Милана-Екатерина Некруц, больше известная как поп-певица Милана Миломанова. Именно она была автором интимного видео с Тарзаном и Анастасией Шульженко. Видео, на тот момент распространившееся в сети, было признано порнографическим и Миломановой была добавлена статья за незаконные изготовление и оборот порнографических материалов.

«На меня повесили абсолютно всё: и кражу, и съемку, и распространение порно. Статьи серьезные, срок грозит не маленький. У меня только один вопрос к Наталье: «Почему я!?». Ведь кто раздвигал ноги? Шульженко! Кто отнес видео на телеканал? Шульженко! Кто мечтал о славе и деньгах? Шульженко! И прошу заметить, и то, и другое она получила! А я же стала козлом отпущения», — рассказала Миломанова корреспондентам KP.RU.

Шульженко вышла сухой из воды


Анастасия Шульженко (Фото: соцсети)

Сергей Глушко не первая жертва Шульженко, она уже проделывала подобные махинации с видео. Ранее ее жертвой тоже был известный стриптизер. В обоих случаях Шульженко удалось выйти сухой из воды. После скандала с Тарзаном Анастасия пропала из поля зрения публики. Но в начале декабря этого года ее снова заметили на светском мероприятии. Она появилась на дне рождения бывшей избранницы Вячеслава Гришечкина, Дианы Бичаровой. Шульженко появилась в цветущем виде и с улыбкой на лице. Анастасия сменила имидж и вышла замуж. KP.RU пишет, что Шульженко за время отсутствия на виду у публики успела стать мамой.

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#кино
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#актриса
#беременность
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«Дневник о сексуальных похождениях»: как Сергей Шнуров живет после равода с дочерью миллиардера, отсудившей 5 млн у помощницы
06 декабря 2024, 14:24

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Рок-музыкант Сергей Шнуров в октябре стал свободным мужчиной. В беседе с журналистами он рассказал о своих музыкальных амбициях и прокомментировал информацию о том, что россияне стали меньше заниматься сексом. Подробности – в материале «Радио 1».

Новый альбом Шнурова


Накануне Сергей представил новый альбом группы «Ленинград» на закрытом мероприятии «Вечерний Звук 2024. Итоги». Перед выступлением музыкант пообщался с журналистами и отметил, что ему не нравятся люди, которые постоянно занимаются саморазвитием. Он добавил, что в настоящее время не ставит перед собой больших целей.

По словам Шнурова, он не переживает о том, будет ли его творчество востребовано публикой.
«Я никогда не думаю об успехе, я делаю то, что мне интересно. Успех — это категория относительная. Я пишу для собственного удовольствия. Мне мои работы нравятся. Это самое главное», — подчеркнул Шнуров в разговоре с VOICE.

Музыкант признался, что ему уже не интересно собирать стадионы на десятки тысяч зрителей, так как это уже было осуществлено. Более того, он испытывает отвращение к людям, которые превращают свою жизнь в бесконечную гонку за успехом.

«Мне противны эти так называемые достигаторы. Я не стремлюсь к достижениям, не хочу быть никем и не собираюсь становиться лучшей версией себя. Это не для меня. У меня нет целей — я просто хочу отдыхать», — подчеркнул фронтмен группы «Ленинград».

Развод с женой


Сергей Шнуров и Ольга Шнурова (Фото: соцсети)

Прошлой осенью Сергей Шнуров расстался со своей четвертой женой Ольгой Абрамовой после шести лет совместной жизни. У пары есть двое детей. Экс-супруги не раскрыли причины своего разрыва. Тем не менее, на одном из светских мероприятий журналисты не упустили возможности спросить артиста о том, как изменилась его сексуальная жизнь.

«Говорите, в этом году россияне стали меньше заниматься сексом? Я думаю, что к этому всё и должно было прийти. Дело в том, что я не веду дневник о своих сексуальных похождениях, поэтому не могу вам точно сказать. Мне нужно посмотреть записи», — с иронией высказался музыкант.

Скандал с личной помощницей


В начале октября Шнуров вновь оказался в центре скандала из-за личной помощницы.

Ранее им на должность личной помощницы была назначена Анастасия Кулигина, обладающая опытом работы со знаменитостями. Она стала отвечать за все крупные расходы семьи и оказывать помощь его супруге Ольге Шнуровой — дочери миллиардера Валерия Абрамова. Спустя несколько месяцев сотрудничества Ольга решила проверить финансовые транзакции и обнаружила недостачу в 5,5 миллиона рублей. В результате проверки выяснилось, что 61 перевод оказался под сомнением: в некоторых случаях сумма превышала заявленную на 2-3 тысячи рублей, а в других — на 20-30 тысяч рублей.

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Наследница миллиардера сразу же обвинила Кулигину, которая имела доступ к личным счетам семьи и использовала их для оплаты покупок, выплаты зарплаты и иногда переводила деньги себе. Анастасия, выслушав обвинения, признала свою вину и попросила прощения у Ольги, объяснив это высокой загруженностью. Однако Шнурова не приняла извинения и продолжила проверку, после чего обнаружила недостачу наличными в размере еще 3,5 миллиона рублей. Суд приговорил Анастасию Кулигину к условному сроку в восемь лет, из которых первые пять лет она проведет на испытательном сроке.

После вынесения приговора экс-помощнике семьи Шнуровых в соцсетях разгорелись бурные обсуждения. Кто-то считает, что доверчивый Сергей впустил в дом «молодую воришку», другие, напротив, поспешили обвинить в сломанной судьбе девушки Ольгу Шнурову.

«Пришла в дом, воспользовалась доверием и обокрала. Молодая, а уже воришка», «Дочке миллиардера эти несколько миллионов роли не сыграют, она ее хотела посадить из-за принципа или ревности. Сломала судьбу», — пишут пользователи сети.

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Шнуров назвал себя преподавателем кармических уроков
Музыкант Шнуров: я не ученик кармических уроков, а преподаватель
06 декабря 2024, 11:15

Сергей Шнуров (фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров иронично заявил, что является не учеником кармических уроков, а преподавателем. Так он ответил на вопрос журналиста об извлеченных кармических уроках. Исполнитель также признался, что на самом деле в карму не верит.
«Я не верю в карму, никаких уроков не может быть, я уже не ученик, я скорей преподаватель», — поделился артист в беседе с корреспондентом NEWS.ru.
Недавно стало известно, что 51-летний лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров официально развелся с супругой Ольгой Абрамовой, дочерью уральского бизнесмена и миллиардера Валерия Абрамова, после шести лет брака. О том, что стало причиной разлада в семье и какое имущество намерены делать супруги — в материале «Радио 1».

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