Глава Реутова Филипп Науменко находится в коме после ДТП под Нижним Новгородом
7 декабря в Нижнем Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, в котором находился глава подмосковного Реутова Филипп Науменко. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В результате аварии 39-летний Науменко получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Скорая помощь доставила его в одну из городских больниц Нижнего Новгорода. 8 декабря медики организовали перевозку пациента в Москву.
Специализированный реанимобиль доставил его в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи ведущего института проводят комплекс мероприятий, чтобы стабилизировать состояние пациента.
