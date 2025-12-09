Достижения.рф

Глава Реутова Филипп Науменко находится в коме после ДТП под Нижним Новгородом

Филипп Науменко (Фото: Администрация городского округа Реутов)

7 декабря в Нижнем Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, в котором находился глава подмосковного Реутова Филипп Науменко. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



В результате аварии 39-летний Науменко получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Скорая помощь доставила его в одну из городских больниц Нижнего Новгорода. 8 декабря медики организовали перевозку пациента в Москву.

Специализированный реанимобиль доставил его в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи ведущего института проводят комплекс мероприятий, чтобы стабилизировать состояние пациента.

Ранее сообщалось о происшествии в Москве, где экс-начальник ОМВД фиктивно регистрировал мигрантов за взятки.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 1 0 0