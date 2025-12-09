В Раменском сын убил старушку-мать после пьяной ссоры
В городе Раменское Московской области полиция задержала местного жителя. Мужчину подозревают в убийстве своей матери. Подробности сообщает региональный главк МВД России.
Тело женщины 1949 года рождения нашли в квартире на улице Воровского. По предварительной информации, смертельные травмы ей нанёс сын 1972 года рождения. Ранее его уже неоднократно судили. Конфликт между ними произошёл во время совместного распития спиртного.
Сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия и задержали подозреваемого. После задержания мужчину доставили в следственные органы. По факту гибели женщины полиция возбудила уголовное дело.
