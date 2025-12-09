Достижения.рф

В Ульяновске бродячая собака покалечила ребёнка у подъезда элитного дома

В Ульяновске возбудили дело после нападения собаки на четырёхлетнюю девочку
В Ульяновске собака укусила четырёхлетнюю девочку во дворе дома. Об этом информирует портал 173.ru.



Происшествие случилось на проспекте Созидателей. После нападения ребёнка доставили в больницу с травмами средней тяжести. Рядом с местом событий находится многоквартирный дом, который многие считают элитным.

Одна из местных жительниц сообщила, что собака бродячая и часто появлялась во дворе. Другие соседи в социальных сетях отмечают, что у животного был ошейник. Это указывает на то, что собака либо гуляла без присмотра, либо хозяин её бросил.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о халатности. В случае доказанной вины фигурантам грозит крупный штраф или арест. Следствие продолжается.

Ольга Щелокова

