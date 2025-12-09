В Ульяновске бродячая собака покалечила ребёнка у подъезда элитного дома

09 декабря 2025, 17:56

В Ульяновске возбудили дело после нападения собаки на четырёхлетнюю девочку

Фото: Istock/YuriyGreen

В Ульяновске собака укусила четырёхлетнюю девочку во дворе дома. Об этом информирует портал 173.ru.