В историческом центре Коломны начался дорожный ремонт

Фото: Марина Анисимова
Капитальный ремонт Полянской улицы стартовал в историческом центре горда Коломна, работы проводятся в рамках реализации годового плана по обновлению муниципальных дорог, передаёт корреспондент Марина Анисимова.
По мнению горожан, Полянская улица давно нуждалась в ремонте.
На время ремонта водителей попросили не парковать машины на выделенных участках и с пониманием отнестись к временным ограничениям.
Улица Полянская ведёт к железнодорожной станции Коломна, каждый день ей пользуются сотни автомобилистов и пешеходов.
Всего в текущем году в городском округе Коломна планируется отремонтировать около 30 километров региональных и муниципальных дорог. Их полный список размещён на сайте муниципальной администрации.
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«В прошлом году здесь делали ямочный ремонт, но это временная мера. Всё же нет ничего лучше, чем хороший новый асфальт», – заявил житель Коломны Александр.
На время ремонта водителей попросили не парковать машины на выделенных участках и с пониманием отнестись к временным ограничениям.
Улица Полянская ведёт к железнодорожной станции Коломна, каждый день ей пользуются сотни автомобилистов и пешеходов.
Всего в текущем году в городском округе Коломна планируется отремонтировать около 30 километров региональных и муниципальных дорог. Их полный список размещён на сайте муниципальной администрации.
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Лев Каштанов