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В историческом центре Коломны начался дорожный ремонт

31 июля 2024, 14:54
Фото: Марина Анисимова

Фото: Марина Анисимова

Капитальный ремонт Полянской улицы стартовал в историческом центре горда Коломна, работы проводятся в рамках реализации годового плана по обновлению муниципальных дорог, передаёт корреспондент Марина Анисимова.
По мнению горожан, Полянская улица давно нуждалась в ремонте.

«В прошлом году здесь делали ямочный ремонт, но это временная мера. Всё же нет ничего лучше, чем хороший новый асфальт», – заявил житель Коломны Александр.


На время ремонта водителей попросили не парковать машины на выделенных участках и с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Улица Полянская ведёт к железнодорожной станции Коломна, каждый день ей пользуются сотни автомобилистов и пешеходов.

Всего в текущем году в городском округе Коломна планируется отремонтировать около 30 километров региональных и муниципальных дорог. Их полный список размещён на сайте муниципальной администрации.

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#коломна
#ремонт дорог
#дороги
TikTok оштрафовали за невыполнение предписания Роскомнадзора
31 июля 2024, 15:34

Фото: iStock/blinow61

Таганский районный суд Москвы оштрафовал TikTok на четыре миллиона рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Согласно постановлению мирового судьи, компания TikTok была признана виновной в совершении административного правонарушения по статье соответствующего кодекса о невыполнении предписания Роскомнадзора. Теперь компания должна будет выплатить штраф в размере четырёх миллионов рублей.

Ранее в этот суд оштрафовал Google за аналогичное правонарушение. Однако в случае с этой компанией выплатить придётся уже пять миллионов рублей.

2 мая этого года стало известно, что TikTok полностью возобновил работу в России.

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#роскомнадзор
#приложения
#суд
#штраф
#москва
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Страстный поцелуй Макрона и министра спорта на открытии Олимпиады вызвал переполох
31 июля 2024, 15:29

Фото: сайт Кремля

Во время церемонии открытия Олимпийских игр президент Франции Эммануэль Макрон получил страстный поцелуй от министра спорта Амели Удеа-Кастера, что вызвало переполох во Франции. Об этом пишет The Telegraph.
Удеа-Кастера, которой тоже 46 лет, обняла французского лидера и страстно поцеловала его в щеку, что удалось запечатлеть фотографам. Согласно информации источника, в этот момент премьер-министр Франции Габриэль Атталь в смущении смотрел в сторону, когда Макрон и министр приветствовали друг друга.

Французские средства массовой информации назвали поцелуй министра с президентом довольно любопытным. Реакция супруги ​Макрона ​на произошедшее ​неизвестна.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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#супруги
#министр
#игры
#макрон
#олимпиада 2024
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Готовность благоустройства Кучинского леса в Балашихе достигла 30%
31 июля 2024, 15:29

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Лесопарк «Кучинский лес» благоустраивают на территории городского округа Балашиха, в настоящее время масштабный проект реализован на 30%, завершить первый этап благоустройства планируется в будущем году, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Кучинский лесопарк — это востребованное место отдыха у гостей и жителей региона. В рамках благоустройства мы обновим существующую инфраструктуру и создадим пространство для всесезонного отдыха детей и взрослых, где будут учтены интересы разных групп населения», — отметил глава областного министерства Михаил Хайкин.
Благоустройство проводится на площади 115 гектаров. Там проложат около 3.5 км велосипедных дорожек, оборудуют экотропу, установят детские площадки и разнообразные спортивные площадки включая зоны для стритбола, настольного тенниса игры в шахматы. Будет и специальная спортплощадка для пожилых людей. Предусмотрены также зоны для пикников, кафе и места для разведения костров.

Благоустройство проводится в рамках реализации региональной программы «Парки в лесу».

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#балашиха
#благоустройство
#лес
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
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ЛДПР предложила ужесточить наказание за фиктивную выдачу сертификатов мигрантам
31 июля 2024, 15:28

Фото: iStock/shironosov

Депутатов ЛДПР с лидером партии Леонидом Слуцким призвала ввести уголовную ответственность вплоть до лишения свободы вплоть до пяти лет за выдачу иностранным гражданам фиктивного сертификата о знании русского языка, истории и законодательства России.
Авторы проекта отметили, что в последнее время число случаев фиктивного приёма экзамена по русскому языку лишь увеличилось. В то же время, как передаёт RT, нарушения должностными лицами из образовательных организаций правил и требований сдачи экзамена по русскому языку для мигрантов наказывается лишь штрафом от 30 до 50 тыс. рублей без уголовного наказания.

А вот поддержка и защита прав граждан, принимающих участие в СВО, наоборот, находится на особом контроле у правоохранителей. Так, замруководителя Главного управления ФССП России по Санкт-Петербургу Кристина Кашина сообщила, что с начала этого года в отношении участников спецоперации уже приостановлено 5,4 тыс. исполнительных производств. В беседе с «Петербургским дневником» она добавила, что с февраля 2022 года было приостановлено более 15 тыс. подобных производств.

Ранее российские военные, действующие участники спецоперации, записывали видеообращение к мигрантам, где призвали их соблюдать законы России.

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#образование
#наказание
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Жительницы Москвы могут забеременеть от Павла Дурова
URA.RU: в Москве нашли клинику, где можно забеременеть от Павла Дурова
31 июля 2024, 15:03

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Жительницы России могут забеременеть от создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Его биоматериал обнаружен в одной из линик репродуктивных технологий в Москве, сообщило издание URA.RU.
Отмечается, что была обнаружена анкета донора спермы, которая с большей степенью вероятности принадлежит Дурову. В анкете указано, что рост донора составляет 176 сантиметров, он брюнет, с карими глазами и европейским типом внешности. По знаку зодиака Весы. По образованию профессор, доктор филологических наук.

Также в анкете указаны любимые фильмы и книги донора, которые полностью совпадают с предпочтениями Дурова, о которых он говорил в своих интервью. На момент сдачи биоматериала работал программистом и предпринимателем.

В клинике уточнили, что данный биоматериал не передаётся в другие подобные центры.

Ранее Дуров сообщил, что является отцом более сотни детей из 12 стран мира. Он рассказал, что принял решение о сдаче спермы, когда его друг сообщил о проблемах с фертильностью. Лидерами по использованию его биоматериала стали Пермский и Краснодарский края, Ленинградская и Свердловская области, Татарстан.

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#москва
#павел дуров
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#клиника
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«Теряет бизнес»: адвокат раскрыл, с чем останется глава Wildberries Бакальчук при разводе
Адвокат Карабанов: имущество будет делиться между супругами Бакальчук поровну
31 июля 2024, 14:27

Фото: iStock/utah778

Самая богатая женщина России, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг Владислав оказались в центре скандала. Семейная пара решила расторгнуть брак. Татьяна подтвердила подачу в суд иска о разводе.
Российский адвокат, правозащитник и общественный деятель, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Карабанов Александр Львович в беседе с «Радио 1» рассказал о последствиях развода для бизнеса.

«Могу предположить, что у бизнесменов такого уровня все финансовые вопросы определены в рамках брачного договора, если мужчине принадлежит 1% ООО «Вайлдберриз», скорее всего, это и есть отсылка к их брачному договору. Вполне вероятно муж может в судебном порядке изменить условия договора, но для этого нужны очень серьезные основания», — рассказал он.

Съемная квартира и развод: первое заявление главы Wildberries Бакальчук о жизни и бизнесе
Съемная квартира и развод: первое заявление главы Wildberries Бакальчук о жизни и бизнесе

Адвокат отметил, что Владислава, скорее всего, отстранили от управленческих решений, он понимает, что теряет бизнес, поэтому пытается выторговать себе более выгодные условия, через манипуляции.

«Позиция у них очень сильно разнится. Я склонен верить жене, которая дала открытое интервью. Она объяснила, что это семейные отношения и её никто не воровал. Если брачного договора у них нет, то всё совместно нажитое имущество будет делиться между супругами поровну», — заключил специалист.

Напомним, что о начале бракоразводного процесса первым сообщил Владислав Бакальчук в беседе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Последний в своем телеграм-канале рассказал, что знаком с предпринимателем более десяти лет, поэтому намерен «вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес». Глава Чечни назвал ситуацию с Wildberries «рейдерским захватом». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бизнес
#имущество
#адвокат
#отношения
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Расписание вечерних аэроэкспрессов до Шереметьево изменится в августе
31 июля 2024, 14:25

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения поездов «Аэроэкспресс», курсирующих между Москвой и аэропортом Шереметьево, будет меняться в некоторые дни августа в связи с плановыми работами на железной дороге, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на компанию-перевозчика.
«Будет скорректировано расписание поездов, которые ездят поздно вечером», — отмечается в сообщении.
Узнать актуальный график движения аэроэкспрессов можно на сайте перевозчика. Кроме того, пассажирам напомнили, что добраться до аэропорта Шереметьево можно на экспресс-автобусах, отправляющихся от станции метро «Ховрино». Автобусы до терминалов В и С отходят каждые восемь минут, до терминала D — каждые 15-20 минут.

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#расписание
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#минтранс мо
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Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков детям
31 июля 2024, 14:19

Фото: iStock/Mauro-Matacchione

Госдума приняла в окончательном чтении закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним.
В пояснительной записке говорится, что в Госдуму поступают многочисленные обращения, касающиеся запрета розничной продажи несовершеннолетним энергетиков. До введения ограничений подростки могли абсолютно свободно покупать напитки и употреблять их в неограниченных количествах, что наносит серьёзный вред здоровью, в частности, сердечно-сосудистой системе.

С введением правил, которые вступят в силу 1 марта 2025 года, продавцы смогут отказывать в продаже энергетика лицу, чьё совершеннолетие находится под вопросом, а также при непредоставлении документа, позволяющего установить возраст покупателя.

Ранее в беседе с ТАСС первый зампред комитета ГД по экономической политике Надежда Школкина уточняла, что вред энергетических напитков доказан клинически. Они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и иных заболеваний.

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#дети
#напитки
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Мясо для бойцов СВО, портреты Шойгу и тайник в туалете: задержания в МО и имущество чиновников
У генерала Булгакова нашли холсты с Шойгу: необычные находки при обысках чиновников
31 июля 2024, 14:06

Фото: iStock/bastan

Во время обысков у бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, были найдены необычные картины. На холстах представлены изображения экс-главы оборонного ведомства Сергея Шойгу и его заместителей в образах дворян и революционеров. Однако это не самая странная находка правоохранителей во время следственных действий. О том, что хранили у себя в домах арестованные российские чиновники – в материале «Радио 1».

Арест Булгакова


Дмитрий Булгаков был задержан по делу о коррупции 26 июля. Ранее чиновник занимал должность начальника тыла, ответственного за материально-техническое обеспечение армии. Его заподозрили в растрате, откатах и подмене мяса для бойцов СВО. В деле о коррупции проходят еще несколько фигурантов. Как выяснилось, один из них скончался в столичном СИЗО. Причиной смерти бизнесмена Игоря Котельникова стала сердечная недостаточность.

По версии следствия, фигурант имел отношение к поставке в армию некачественных сухпайков по завышенным ценам.

Картины в доме Булгакова




Фотографии полотен, найденных в доме Дмитрия Булгакова быстро разлетелись в Сети. На картинах чиновники Минобороны РФ представлены в образах исторических персонажей. Хозяин дома изображен в форме офицера времен войны 1812 года. На другой картине изображен бывший министр обороны России Сергей Шойгу, представленный в образе полководца Михаила Кутузова. Бывший заместитель Шойгу Руслан Цаликов — в роли генерала Михаила Барклая де Толли. На картинах также присутствуют другие экс-заместители министра оборонного ведомства.


Имущество замминистра обороны Булгакова


По данным декларации, в 2018 году высокопоставленный военный заработал 15,2 миллиона рублей. При этом большая часть имущества была записана на его жену. Доходы последней скромнее и составляют всего 226 тысяч рублей в год. Однако в собственности супруга Булгакова имеет три земельных участка общей площадью почти 3000 квадратных метров. Но одном из них располагается жилой дом площадью 620 квадратных метров. Также на жену зарегистрирована иномарка Lexus.

Дача за 200 млн


Прежде по подозрению в коррупции был арестован кадровик Минобороны Юрий Кузнецов. Оказалось, что он владеет загородным домом стоимостью в 200 миллионов рублей. Также у него есть несколько квартир.

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Тайник в туалете


В деревянном туалете главы минздрава Алтая нашли шесть миллионов рублей. Они были спрятаны в деревянном туалете под досками.

Ручка за 36 млн рублей


По подозрению в коррупции в 2015 году был задержан экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. В ходе обыска у него изъяли около миллиарда рублей наличными в разных валютах, а также порядка 800 единиц различных драгоценностей, в том числе 200 пар часов, бриллиантовую карту России и пишущую ручку за 36 млн рублей.

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