На трёх новых остановках в Подмосковье переделают покрытие

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Асфальтовое покрытие на трёх остановках общественного транспорта, построенных в минувшем году в Московской области, не прошло проверку качества, в этом году покрытие переделают, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Асфальт переложат на остановке «Дача» в коттеджном посёлке «Ясная поляна», расположенном в Раменском городском округе, а также на остановках «Елькино» и «Токарёво» в Кашире. Подрядчик приступит к работам при установлении благоприятной погоды», — отмечается в сообщении.После проведения гарантийных ремонтных работ качество покрытия на указанных остановках снова проверят.
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