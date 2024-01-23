В Истре получил кадастр клубный дом ЖК «Сказка»

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
«Адрес новостройки: село Павловская Слобода, Изумрудная улица, дом 6, корпус 5. Кадастровый номер: 50:08:0050313:1679», — говорится в сообщении.
Получение кадастрового номера позволяет владельцам жилья оформить свои права собственности, зарегистрироваться в новых квартирах, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школу и детский сад.
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