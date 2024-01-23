Новый медицинский центр появился в Мытищах

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В ЖК «Императорские Мытищи» построили медицинский центр. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В жилом комплексе «Императорские Мытищи, который находится в 7 км от МКАД появился собственный медицинский центр.
Стоит отметить, что в данный момент продолжается строительство объектов на территории комплекса. В общей сложности ЖК «Императорские Мытищи» занимает свыше 500 тысяч квадратных метров.
Читайте также:
30 тыс жителей Серпухова смогут получать медицинскую помощь в новой поликлинике
В подмосковные больницы закупят 17 новых передвижных ФАПов
В Петербурге офтальмологи сделают блокадникам и ветеранам 60 операций за день
«Площадь медицинского учреждения 279 кв. метров. В клинике открыты кабинеты терапевта, ЛОР, уролога, кардиолога, педиатра, гинеколога, УЗИ. Жители смогут сдать здесь практически все анализы и провести исследования на современном оборудовании. К услугам посетителей и все виды стоматологических услуг — от профгигиены до имплантации», — поделились в пресс-службе.
Читайте также:
30 тыс жителей Серпухова смогут получать медицинскую помощь в новой поликлинике
В подмосковные больницы закупят 17 новых передвижных ФАПов
В Петербурге офтальмологи сделают блокадникам и ветеранам 60 операций за день
Мира Полтева