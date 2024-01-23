В подмосковном ЖК «Новое Видное» построят четыре дома на тысячу квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
«Возвести планируется двухсекционное здание, трёхсекционное Г-образное здание и две башни. В подъездах предусмотрены помещения для хранения колясок. На первых этажах запланировано 31 помещение под магазины, салоны красоты, кафе и рестораны и прочее», — отмечается в сообщении.
Завершить строительство новых корпусов и ввести их в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2025 года. Застройщиком является группа компаний «Самолёт».
Всего в ЖК должно быть построено более 60 многоквартирных домов разной этажности, а также четыре школы, семь детсадов, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника. Полностью жилой комплекс должен быть достроен в 2036 году.
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