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В Истре построили богадельню для священнослужителей

29 марта 2024, 15:51
Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Богадельню, предназначенную для священнослужителей, построили на территории культурно-оздоровительного комплекса «Солнечная поляна» в посёлке Пионерский городского округа Истра, объект получил заключение о соответствии постройки проектной документации, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Общая площадь трёхэтажной новостройки составляет 858 квадратных метров. Там расположено 15 комнат, где планируется размещать священнослужителей, ушедших на покой», — говорится в сообщении.
Застройщик богадельни и всего культурно-оздоровительного комплекса «Солнечная поляна» — подмосковная общественная организация «Божедомье», её деятельность направлена на помощь нуждающимся.


На территории «Солнечной поляны» ранее были возведены реабилитационный центр для детей с особенностями развития, детский хоспис и православный храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, адаптированный для людей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время здесь строится ещё одна богадельня.

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#главгосстройнадзор мо
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В Московской области началось цветение ивы
29 марта 2024, 16:18

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Жителям Подмосковья рассказали, как распознать цветение ивы. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В регионе помимо вербы, начали появляться первые почки на ивах.

«Сначала на ветвях из коричневых чешуй появляются белые «барашки» или «пушки», которые постепенно превращаются в цветущие серёжки. Ивы — двудомные растения, и на разных деревьях распускаются только мужские или женские соцветия. Первые имеют более округлую, яйцевидную форму, а вторые — удлинённую. Цветение ивы традиционно ассоциируется с увеличением солнечного дня и приближающейся победой весны над зимой», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что также с теплом начнется и медовый сезон у пчеловодов, потому что ива является одним из самых ценных растений-медоносов.

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#мёд
#пчёлы
#комлесхоз мо
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Сергей Жуков проиграл суд за права на песни группы «Руки Вверх!»
29 марта 2024, 16:16

Фото: istock / Michał Chodyra

Суд отказал российскому певцу и лидеру группы «Руки Вверх!» Сергею Жукову в правах на фонограммы некоторых песен коллектива. Об этом информирует РИА Новости.
Следуя из материалов дела, финансированием записей песен занимался продюсер Андрей Маликов в 1998-1999 годах, а Жуков выступал как автор и исполнитель. Позже ООО «Технико-продюсерский центр Андрея Маликова» получил от издательства «Джем» права на фонограммы.

Спустя два десятилетия Жуков обратился в суд с иском о признании договоров о передаче прав на фонограммы и о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительными.

В результате суд отклонил иск, аргументировав это тем, что истец был в курсе о существующих правоотношениях, но 20 лет никак их не оспаривал.

Ранее сообщалось, что экс-аспиранту МГУ Мифтахову вынесли приговор за оправдание терроризма. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#права
#лицензии
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#новости
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Стало известно, какие долги не переходят по наследству
Юрист Палюлин: Долги по алиментам не переходят по наследству
29 марта 2024, 16:09

Фото: iStock/hirun

Преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро, юрист Антон Палюлин заявил, что по наследству не переходят долги по алиментам, а также штрафы.
«Не все виды задолженностей переходят на наследников. Так, долги по алиментам и штрафы за нарушения правил дорожного движения не подлежат передаче по наследству, поскольку носят характер личных обязательств», — отметил в беседе с RuNews24.ru Палюлин.

Ранее эксперт проекта «За права заёмщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская рассказала в беседе с «Радио 1» про основные аспекты, которые следует знать гражданам прежде, чем начать вступление в процедуру по упрощенному внесудебному банкротству.

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#права
#кредиты
#долги
#штрафы
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Россиянам назвали самый эффективный метод самообороны
Эксперт по безопасности Макеев рекомендовал использовать перцовый баллончик
29 марта 2024, 16:00

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Эксперт по безопасности, инструктор по выживанию Михаил Макеев заявил, что наиболее эффективным средством самообороны является перцовый баллончик.
«Самым эффективным средством самообороны является газовый перцовый баллончик. Я рекомендую его иметь и носить с собой каждому адекватному человеку. Это не только эффективное, но и самое безвредное средство для самозащиты в различных ситуациях. Он действует очень эффективно и моментально деморализует агрессивно настроенного оппонента», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Макеев.

При этом, по его словам, такое средство не приносит смертельного вреда.

До этого спасшиеся из подмосковного «Крокус Сити Холла» рассказали, как им удалось помочь себе и другим.

«Я вела с собой какую-то девочку. Когда я выбежала, мы пошли на эскалатор, он ещё работал. И вышел стрелявший. Я поняла, что сейчас он будет опять стрелять по нам. И я присела и людям, которые были рядом, тоже сказала сесть», — поделилась в беседе с RT пришедшая в тот вечер на концерт София.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров предложил учредить в России государственную награду для несовершеннолетних за проявленный героизм в чрезвычайных ситуациях.

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#опасность
#защита
#крокус сити холл
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В Московской области открылся весенний грибной сезон
29 марта 2024, 15:44

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Несмотря на то, что далеко не везде в Подмосковье сошёл снег, в регионе стали появляться первые весенние грибы. Об этом рассказали в пресс-службе Комлесхоза Московской области со ссылкой на сообщения из лесничеств.
«В луховицких лесах уже встречается саркосцифа австрийская. Она обычно растёт по краю леса на солнечной стороне, где оттаяла земля и побежали ручьи. В Ленинском округе обнаружены строчки гигантские. А предстоящие тёплые выходные могут порадовать грибников урожаем сморчков», – отметили в Комлесхозе.
Там напомнили, что правила сбора весенних грибов не отличаются от летних или осенних.
«Если есть хоть небольшая доля сомнения в правильности выбора гриба, не срезайте его. Не пробуйте подозрительные грибы на вкус. В лес возьмите с собой заряженный телефон, компас. Лучше не ходить по грибы одному. Кроме того, следует сообщить родным, в каком районе вы будете находиться. Не разводите костры и не разоряйте муравейники», – сказали в ведомстве.
В Комлесхозе добавили, что лучшая ёмкость для сбора грибов – плетёная корзинка, пропускающая воздух. А вот в целлофановых пакетах грибы быстро ломаются и чернеют.

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#комлесхоз мо
#грибы
#московская область
#подмосковье
#природа
#весна
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Подмосковье стало призером финала олимпиады школьников по испанскому языку
29 марта 2024, 15:37

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Школьники Подмосковья стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Призеры конкурса получили денежные призы в размере 300 тысяч рублей.

«Дипломы призеров получили одиннадцатиклассник Сергей Кириллов из Румянцевской школы Истринского городского округа, одиннадцатиклассница Юлия Христофорова из Чеховской школы № 10 и десятиклассница Мария Захарова из Гимназии им. Е. М. Примакова», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что на данный момент по итогам прошедших этапов на счету Московской области 86 дипломов.

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#подмосковье
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#чемпионат
#минобразования мо
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Подмосковные долголеты посетили более 800 экскурсий
29 марта 2024, 15:30

Более 800 экскурсионных поездок организовали для участников подмосковной программы «Активное долголетие» с момента её запуска, участие в них принял свыше 12 с половиной тысяч человек, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Московской области.
«Самыми популярными направлениями экскурсий стали Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, Главный храм Вооруженных Сил России в одинцовском парке «Патриот», а также Новоиерусалимский монастырь в городском округе Истра», — отмечается в сообщении.
Для экскурсий «Активного долголетия» используются комфортабельные брендированные автобусы, в поездках группы сопровождает профессиональный гид.

Стать участников клуба «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, проживающие в Московской области. Помимо экскурсий, клубы предлагают своим участникам бесплатные занятия спортом, танцами, иностранными языками. В клубах проводятся творческие встречи, лекции, уроки компьютерной грамотности, творческие мастерские и многое другое.

Полная информация о проекте размещена на его официальном сайте.

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#минсоцразвития мо
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#московская область
#подмосковье
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Синоптик Позднякова предупредила о дождях в Московском регионе в выходные
29 марта 2024, 15:27

Фото: iStock/Oleg Elkov

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве и области в предстоящие выходные местами возможны небольшие дожди.
«Мы будем находиться в тёплом секторе атмосферного вихря, поэтому в ночь на 30 марта и на 31 марта местами могут собраться небольшие дожди. Что касается температуры, она с каждым днём будет повышаться, и в выходные дни она приблизится к рекордно высоким значениям, и в первых числах апреля будет близка к рекордно высоким значениям», — спрогнозировала в беседе с RT специалист.

Ранее Татьяна Позднякова заявляла, что температура воздуха в начале апреля в Москве может приблизиться к рекордной.

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#температура
#выходные
#дожди
#москва
#погода
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Московские студенты рассказали, сколько денег им нужно для счастья
Опрос: Московским студентам необходимо 177 тыс. рублей
29 марта 2024, 15:14

Фото: iStock/fpphotobank

Опрос сервиса SuperJob показал, что студентам из Москвы для счастья нужно 177 тыс. рублей.
Как передаёт RT, их петербургские коллеги заявили о необходимости 163 тыс. рублей для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. При этом счастье в денежном эквиваленте молодые люди оценивают выше, чем девушки.

Всего в опросе приняли участие 1 тыс. студентов вузов из Москвы и Санкт-Петербурга.

До этого стало известно, что для студентов и школьников вход в Музей Победы в Москве в последний день марта станет бесплатным.

«31 марта, в последнее воскресенье первого весеннего месяца, вход в Музей Победы и его филиал для школьников и студентов будет бесплатным. Для этого необходимо на кассе предъявить соответствующее удостоверение», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы музея.

Ранее орехово-зуевские студенты стали призерами Всероссийского конкурса достижений молодежи «Национальное достояние России».

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#студенты
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