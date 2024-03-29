В Истре построили богадельню для священнослужителей

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Богадельню, предназначенную для священнослужителей, построили на территории культурно-оздоровительного комплекса «Солнечная поляна» в посёлке Пионерский городского округа Истра, объект получил заключение о соответствии постройки проектной документации, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Общая площадь трёхэтажной новостройки составляет 858 квадратных метров. Там расположено 15 комнат, где планируется размещать священнослужителей, ушедших на покой», — говорится в сообщении.Застройщик богадельни и всего культурно-оздоровительного комплекса «Солнечная поляна» — подмосковная общественная организация «Божедомье», её деятельность направлена на помощь нуждающимся.
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