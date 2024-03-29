В Ленинском округе открыли первое в России отделение вызовов врачей на дом

Отделение обслуживания вызовов врача на дом открыли в жилом комплексе «Первый квартал» на территории деревни Сапроново Ленинского городского округа, это первое медучреждение такого типа в России, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Отделение общей площадью 180 квадратных метров расположено на первом этаже жилого дома. В штате учреждения более 40 человек: это 30 врачей и фельдшеров и сотрудники контактного центра», — отмечается в сообщении.Отделение оснащено всем необходимым медицинским оборудованием: это наборы для оказания неотложной медицинской помощи, реанимационные наборы, аппараты ЭКГ, тонометры, глюкометры, пульсоксиметры и многое другое.
Медучреждение передано на баланс Видновской районной клинической больницы
«Теперь к жителям будет приезжать не отработавший смену в поликлинике врач, а спецбригада, имеющая удалённый доступ к истории болезни пациента», — отметил главный врач больницы Бутай Бутаев.Отделение открыто с восьми утра до десяти вечера. Врача можно вызвать по телефону 122, через чат-бота Дениса в мессенджере Telegram или через сайт госуслуг.
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Лев Каштанов