В Коломне на стадионе «Авангард» начались общестроительные работы

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт стадиона «Авангард» проводится на улице Октябрьской Революции в Коломне, в настоящее время на объекте завершили демонтаж и начались общестроительные работы, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«На площадке сейчас ведутся общестроительные работы, в них заняты более 50 человек. Работы идёт без отставания от графика. Строительная готовность объекта составляет более 40 процентов», — отмечается в сообщении.Стадион «Авангард» был построен в 1958 году. Это центральный стадион города, на нём проводились не только спортивные состязания, но и культурно-массовые мероприятия. После ремонта стадион будет приспособлен для футбольных матчей и лёгкой атлетики. Кроме того, будет проведено комплексное благоустройство и озеленение территории.
Читайте также:
Готовность капремонта бассейна «Бриз» в Дмитрове превысила 70%
В 2025 году в Подмосковье откроется вегетационный научно-исследовательский корпус
В Ленинском округе завершается строительство детсада на 325 мест
Лев Каштанов