В Подмосковье в этом году после реконструкции запустят пять очистных сооружений

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ на очистных сооружениях посёлка Осипово городского округа Солнечногорск. Реконструкцию объекта начали в 2022 году в рамках президентского проекта «Оздоровление Волги».
Очистные мощностью 27 тыс. м³ в сутки повысят качество жизни для 65 тыс. жителей округа.
Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Старые очистные были построены в Солнечногорске в 1970-х годах и уже не справлялись с нагрузкой. На сегодня реконструкция выполнена на 80%. В основном используется отечественное оборудование.
Изменения от запуска очистных коснутся не только жителей, но и экономики, поскольку они будут обслуживать более 10 промышленных предприятий округа.
Всего за пять лет в Московской области модернизировали 16 очистных сооружений. Это позволило улучшить качество жизни 1,4 млн жителей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Всего до 2030-го эффект от реконструкции очистных почувствуют порядка 2,8 млн жителей области.
В 2024-м в Подмосковье завершилась программа «Чистая вода». За 10 лет доступ к качественному питьевому ресурсу получили более 2,5 млн человек. За всё время было построено, модернизировано и отремонтировано 550 объектов питьевого водоснабжения в 48 городских округах Подмосковья.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Несмотря на то, что программа завершилась, модернизация имеющихся и строительство новых объектов водоочистки в регионе продолжатся.
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«Очистные сооружения, которые должны заработать в конце марта – начале апреля, предполагают современные оборудование и технологии. Изменения коснутся 65 тыс. жителей Солнечногорска. В Дубне, Дмитрове, Электростали, – в каждом городе, где долгое время не модернизировались очистные, – они требуют особого внимания. В рамках президентского проекта мы проводим масштабную работу. Современные технологии позволяют делать это более качественно. В 2025 году сдаём пять объектов, в 2026-м – 11. Там сейчас ведутся работы. В 2025-2027 годах начнём реконструировать ещё 22 очистных сооружения», – сказал Воробьёв.
Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Старые очистные были построены в Солнечногорске в 1970-х годах и уже не справлялись с нагрузкой. На сегодня реконструкция выполнена на 80%. В основном используется отечественное оборудование.
Изменения от запуска очистных коснутся не только жителей, но и экономики, поскольку они будут обслуживать более 10 промышленных предприятий округа.
«Износ старых очистных – 75%. Очень ждем новые, чтобы ввести в эксплуатацию. Их производительность составит 27 тыс. «кубов» в сутки. Это позволит обеспечивать водоотведение для 60 тыс. жителей и порядка 500 юридических организаций», – рассказал директор ресурсоснабжающей организации МКП «ИКЖКХ» в Солнечногорске Виталий Шалонский.Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Всего за пять лет в Московской области модернизировали 16 очистных сооружений. Это позволило улучшить качество жизни 1,4 млн жителей.
«Мы запустили, пожалуй, самые большие очистные в Щёлкове. Это восточный куст, куда входят несколько городских округов. Сделано это было своевременно, как и большие очистные сооружения в Подольске. Понимаем важность этой работы», – отметил губернатор.В течение двух лет планируют завершить реконструкцию еще 16 очистных. Положительные изменения коснутся порядка 800 тыс. человек. Работы на объектах уже ведутся.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Всего до 2030-го эффект от реконструкции очистных почувствуют порядка 2,8 млн жителей области.
В 2024-м в Подмосковье завершилась программа «Чистая вода». За 10 лет доступ к качественному питьевому ресурсу получили более 2,5 млн человек. За всё время было построено, модернизировано и отремонтировано 550 объектов питьевого водоснабжения в 48 городских округах Подмосковья.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Несмотря на то, что программа завершилась, модернизация имеющихся и строительство новых объектов водоочистки в регионе продолжатся.
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Лора Луганская