В Ногинске завершили строительство станции скорой помощи

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
«Площадь трёхэтажной станции скорой помощи составляет около 4 тысяч квадратных метров, там расположен административно-бытовой блок, гараж для 15 машин скорой помощи с постом техобслуживания, мойка машин на два места. А также кабинет для врачей и фельдшеров, кабинет отдыха, зал для совещаний и учебно-методический класс», — говорится в сообщении.
Строительство велось с марта 2022 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» и областной государственной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
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