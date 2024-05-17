В Истре ремонтируют дорогу к историческому центру

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Участок региональной дороги, ведущий к историческому центру города Истра, ремонтируют в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные автодороги», протяжённость участка составляет свыше 2.8 км, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ведётся ремонт покрытия дороги «Волоколамское шоссе — Бужарово — Савельево — Румянцево» на участке между автобусной остановкой «Никулино» и Советской улицей. Работы проводят преимущественно ночью, покрытие укладывается с использованием смеси А16Вн, которая обеспечит высокую износоустойчивость проезжей части», — отмечается в сообщении.В ближайшее время на участке укрепят обочины и нанесут на асфальт разметку.
В министерстве отметили, что участок, на котором ведётся ремонт, обеспечивает проезд к Ново-Иерусалимскому монастырю и музею «Новый Иерусалим», а также к городскому парку, стадиону «Истра», мемориалу Великой Отечественной войны и к церкви Николая Чудотворца.
Читайте также:
В семи округах Подмосковья восстановили «лежачих полицейских»
Для участников акции «Лес Будущего» подготовили семь бесплатных автобусов-шаттлов
В Подмосковье стартовало строительство тротуаров
Лев Каштанов