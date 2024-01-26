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В Истре спасатели потушили пожар в жилом доме

26 января 2024, 15:10
Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали пожар в жилом доме в округе Истра. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Информация о пожаре поступила специалистам ночью через службу 112, куда позвонили очевидцы.

«Огнеборцы создали звено газодымозащитной службы и приступили к разведке очага возгорания и поиску возможных пострадавших. Специалисты выяснили, что пожар возник на первом этаже здания, и огонь уже перекинулся на второй этаж и часть крыши, из-за чего возникла угроза для соседнего дома. Работники службы быстро проложили магистральную линию, подали стволы на тушение огня и ликвидировали возгорание. Пожарные не допустили распространения огня на рядом стоящее жилище и отстояли его», — поделился начальник ПСЧ-222 Никита Вишнёв.


Стоит отметить, что в тушении пожара принимали участие 11 человек и три единицы техники. Пострадавших во время пожара не оказалось.

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В Подмосковье значительно снизилось число жалоб на неубранные подъезды
26 января 2024, 16:04

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Число заявок на уборку подъездов в Московской области с начала года составило 1,6 тыс., что на 40 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс0служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.

«Наивысшие темпы снижения числа заявок, поступивших в Центр управления регионами (ЦУР) по этой категории, продемонстрировали городские округа Зарайск, Котельники, Рузский, Жуковский, Кашира», — отмечается в сообщении.

Больше всего заявок на уборку подъездов отправили жители крупных городских округов: Балашихи, Химок, Люберец, Красногорска и Подольска.

В ведомстве напомнили, что наиболее эффективный способ решения проблем в сфере ЖКХ — подача заявки через Единую диспетчерскую службу Московской области. Управляющая компания обязана принять заявку в работу в течение суток и исполнить в сроки, определённые регламентом. Проделанную работу принимает автор заявки.

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#московская область
#подмосковье
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Синоптик Ильин: В выходные на московских дорогах сохранится гололедица
26 января 2024, 15:53

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал о погоде в Москве в выходные и отметил, что будет небольшой снег и гололедица.
«В субботу и в воскресенье -3...-5°С в Москве, по области от -2 °С до -7°С. Небольшой снег в субботу и воскресенье. Преимущественно облачная погода. В воскресенье с прояснениями. На дорогах сохранится гололедица, атмосферное давление будет расти: в субботу 750 мм ртутного столба, в воскресенье — 760-762 мм ртутного столба», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

В то же время «Метеовести» также сообщает о том, что к концу недели в европейской части России оттепель начнёт отходить, а из-за снижения температурного фона будет образовывать гололедица. Как передают argumenti.ru, следующую волну потепления можно будет ожидать лишь со вторника следующей недели.

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#прогноз
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В Подмосковье на уборку дворов от снега вышли более 14 тысяч дворников
26 января 2024, 15:45

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Последствия снегопада устраняют во дворах и междворовых проездах Московской области более 14 тысяч работников коммунальных служб, задействовано более тысячи единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«Сегодня последствия непогоды устраняют 14 358 специалистов и 1 162 единицы техники. Покрытия прометают 727 тракторов, 435 машин погрузочной техники занимаются вывозом снега с территорий», — уточнила глава ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова.

Она добавила, что в приоритете расчистка проездов к контейнерным площадкам, а также основных дорог во дворах, чтобы освободить доступ для экстренных служб. Помимо уборки снега, коммунальщики проводят обработку поверхностей противогололёдными материалами.

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Подмосковные росгвардейцы провели патриотические мероприятия в преддверии праздника
26 января 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

В преддверии 80-летия снятия блокады Ленинграда сотрудники Росгвардии провели патриотические мероприятия в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
В преддверии 80-летия снятия блокады Ленинграда росгвардейцы по всему региону провели ряд патриотических мероприятий.

«В Подольске росгвардейцы организовали тематический конкурс детского рисунка ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады среди учащихся школы. В Луховицах провели лекцию для студентов о героической обороне города, а в Коломне провели патриотический урок с учащимися школ», — поделились в ведомстве.

Также мероприятие для школьников провели в Зарайске, где рассказали ​им о знаменитой «Дороги жизни».

​Стоит отметить, что в Орехово-Зуево росгвардейцы возложили цветы к памятнику «Вечный огонь» и почтили память погибших минутой молчания.

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#росгвардия
#школьники
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Минпросвещения объявило о проведении премии «Россия – мои горизонты»
26 января 2024, 15:36

Фото: iStock/Drazen Zigic

Преподаватели и авторы обучающих методик смогут принять участие в Национальной премии в области профориентации «Россия – мои горизонты», об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.
Главной целью премии был определён сбор самых передовых и актуальных авторских методик в сфере преподавания.

«К участию в Премии приглашаются педагоги, авторы корпоративных практик, методик, научных работ в области профориентации, индивидуальных школьных проектов, образовательные организации, региональные органы исполнительной власти в области образования», — отметили в Минпросвещения.

В министерстве напомнили — чтобы стать участником премии необходимо предоставить материалы, которые помогут юным ученикам определиться с выбором будущей профессии.

Заявку на участие можно оставить на сайте premia.bvbinfo.ru. до 15 февраля 2024 года.

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Минсельхоз: стоимость сырья кормов для домашних питомцев в РФ снижается
26 января 2024, 15:29

Фото: iStock/jirkaejc

Пресс-служба Минсельхоза РФ сообщила, что стоимость сырья для производства кормов для домашних питомцев в России не растет и даже снижается.
Сообщается, что цена говядины за месяц изменилась минимально — на 0,7%, а стоимость мяса кур и свинины изменилась на 4% и 4,4%. В пресс-службе пояснили, что на себестоимость кормов для животных воздействуют и иные факторы, например, цены на упаковку и транспортировку продукции.

​Пресс-служба ведомства добавила, что ​контроль за изменением ситуации на рынке будет осуществляться.

Ранее российское подразделение швейцарского производителя кормов для животных Nestle сообщило партнерам о повышении цен на свои товары до двенадцати процентов. Рост цен затронет бренды «Гурмэ», «Дарлинг», Felix, Purina One и Pro Plan. В качестве причин увеличения стоимости в компании отметили увеличение закупочных цен на сырье и ослаблением курса рубля.

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Глава АИДТ Ветров предложил создать для учителей памятку по ведению соцсетей
26 января 2024, 15:24

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать служебную памятку для педагогов по ведению социальных сетей, а также онлайн-общения с учениками и их родителями.
Он отметил, что благодаря просвещению педагогов по грамотному ведению соцсетей, в том числе, значительно сократятся случаи травли и троллинга учителя. Кроме этого, такая памятка повысит уровень знаний об онлайн-общении среди многих педагогов.

«Прошу рассмотреть возможность создания специализированной служебной памятки для отечественных педагогов об основах ведения социальных сетей, виртуального общения со своими учениками и их родителями, а также для противодействия попыткам травли или троллинга», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что проект «Искусство – детям» помог раскрыть больше талантов в столице среди молодёжи. Так, миссией проекта было создание комфортных и современных условий обучения в детских школах искусств.

«Проект дал школам возможность развиваться, открывать новые, современные направления, такие как саунд-продюсирование и саунд-дизайн, дизайн и анимация, звукорежиссура, VR-технологии», — приводит utro.ru слова Собянина.

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Росстат: Темпы убыли населения России замедлились
Росстат: Население России сократилось до 146,2 миллиона человек
26 января 2024, 15:23

Фото: istockphoto/SewcreamStudio

На 1 января 2024 года численность населения России составила 146 миллионов 204 тысячи человек. Реальные цифры оказались более радужными, чем демографический прогноз — отрицательная динамика замедлилась.
За год численность народонаселения в Российской Федерации уменьшилась на 0,17%, что в абсолютном выражении составляет 243,8 тысячи человек, свидетельствуют данные статистического ведомства. Предварительная оценка демографического положения в стране была опубликована 25 января.

Эти цифры дают повод для сдержанного оптимизма. Например, очевидно, что в сравнении с 2022 годом, когда население России сократилось на 532,6 тысячи человек, налицо положительная динамика. Вернее сказать, всё же, замедление отрицательной.

По прогнозам государственного управления статистики, предусматривалось снижение численности населения на 368 тысяч, до 146,08 миллиона человек. Отмечается, что в последнем исследовании не учитывались данные новых российских регионов.

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#росстат
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В России снизилась численность населения
Росстат: численность населения России снизилась до 146,2 млн
26 января 2024, 15:21

Фото: iStock/DESKCUBE

Численность населения России на 1 января текущего года составила 146,204 млн человек, что на 243,8 тыс. (0,17%) меньше, чем в прошлом. Такие данные приводит Росстат.
При этом данные не учитывают статистическую информацию по новым регионам России.

Ранее предполагалось, что российское население может сократиться в 2024 году на 368 тысяч. В 2023 году самое большое сокращение населения зафиксировано в Кемеровской и Нижегородской областях, а также в Саратовской и Свердловской областях. При этом в Москве, Подмосковье и Тюменской области оказался самый большой прирост населения.

Рождаемость в России в годовом выражении снизилась на 3%, а смертность — на 8%.

Однако миграционный прирост, по данным МВД, за последние десять месяцев составил 99,5 тыс. человек, из которых 94% прибыли из стран СНГ.

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