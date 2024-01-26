В московском метро пассажир ранил мужчину отвёрткой

По информации СМИ, перепалка между мужчина завязалась на станции столичного метрополитена Добрынинская. Проходивший мимо мужчина задел другого плечом, после чего они начали спорить. В результате, один из конфликтующих выхватил отвёртку и воткнул её в руку оппонента. Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь, а 34-летнего нападавшего задержали.В отношении задержанного возбудили дело по статье «Хулиганство», в настоящий момент он находится под домашним арестом. Напомним, ранее в московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который пытался пронести на борт самолёта боевую гранату.Читайте также: В Шереметьево задержали пассажира, который пытался пронести в самолёт гранатуКоллекторы в Омске принесли похоронные венки к дому должницы-пенсионеркиПоддерживающему СВО актёру Шагину пришла подозрительная посылка со статуэткой