В Шереметьево задержали пассажира, который пытался пронести в самолёт гранату

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В московском аэропорту Шереметьево задержали пассажира, который пытался попасть в самолёт с боевой гранатой, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, около шести часов утра 26 января сотрудники безопасности аэропорта Шереметьево обнаружили в багаже 34-летнего пассажира, который улетал в Оренбург, гранату. Место происшествия оцепили, на помощь вызвали взрывотехников Росгвардии.
Правоохранители выяснили, что россиянин пытался улететь с боевой гранатой Ф-1.
Выяснилось, что планировавший улететь в Оренбург мужчина 16 лет назад привлекался к уголовной ответственности за кражу. В настоящий момент с задержанным работают сотрудники полиции.
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Евгения Парфентьева